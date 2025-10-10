Kärcher presenta Tact², el nuevo aspirador en seco y húmedo profesional de gama superior. El desarrollo continuo del acreditado sistema Tact para la limpieza de filtros constituye un nuevo hito de productividad. Gran potencia de aspiración constante gracias a los dos motores y a los largos periodos de filtrado para trabajar continuadamente, sin apenas acordarse de cambiar el filtro. Los aspiradores NT de Kärcher con Tact² son sistemas completos para eliminar grandes cantidades de polvo fino, suciedad gruesa y agua. Con varias versiones disponibles, esta familia de aspiradores ofrece soluciones óptimas para muchas aplicaciones en las que prima una gran potencia de aspiración constante. Por ejemplo, en el sector de la construcción, el alimentario, la automoción y la industria en general.