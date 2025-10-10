Aspirador en seco T 15/1 CUL

Especialmente silencioso y con un gran equipamiento: el aspirador en seco T 15/1 es un destacado modelo de gama superior con una alta potencia de aspiración y numerosos extras que facilitan el trabajo y aumentan la efectividad.

El aspirador en seco T 15/1 sobresale también por su reducido nivel de ruido y combina un alto confort ergonómico con una excelente potencia de aspiración y un enorme radio de trabajo. Características como el compartimento integrado para manguera, cable y accesorios y las dos posiciones de estacionamiento para la boquilla para suelos hacen el trabajo más agradable y efectivo.

Características y ventajas
Aspirador en seco T 15/1 CUL: Almacenaje de accesorios integrado
Almacenaje de accesorios integrado
La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a estos rápidamente y en cualquier momento.
Aspirador en seco T 15/1 CUL: Filtro HEPA (opcional)
Filtro HEPA (opcional)
El filtro HEPA opcional proporciona un aire de salida higiénicamente limpio y sin partículas.
Aspirador en seco T 15/1 CUL: Cesto de filtro principal
Cesto de filtro principal
Un filtro principal permanente, de grandes dimensiones y de nylon lavable, garantiza una óptima separación de polvo. De esta forma, puede utilizarse el equipo con o sin bolsa de filtro.
Manejo con el pie
  • No hay necesidad de agacharse en el trabajo diario.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 110 - 127 / 50 - 60
Vacío (mbar/kPa) 251 / 25,1
Caudal de aire (l/s) 61
Potencia nominal (W) 1280
Capacidad del depósito (l) 15
Material del depósito Plástico
Ancho nominal estándar ( ) DN 32
Longitud del cable (m) 15
Nivel de presión acústica (dB/A) 62
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 8,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: con trampilla de aire
  • Tubo de aspiración telescópico: 595 mm, 995 mm
  • Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
  • Boquilla para suelos conmutable
  • Boquilla para tapicerías
  • Boquilla para ranuras
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Filtro protector del motor
  • Cesta de filtro permanente: Nailon

Equipamiento

  • Material del depósito: Plástico
  • Soporte integrado para el cable de conexión
  • Gancho portacables
  • Almacenaje de accesorios integrado
Aspirador en seco T 15/1 CUL
Aspirador en seco T 15/1 CUL
Videos
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.