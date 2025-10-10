Para nuestra potente barredora industrial KM 120/250 R D Classic no hay terreno difícil que se le resista. La construcción robusta, el gran depósito para la suciedad y el resistente filtro de bolsa con motor vibratorio la convierten en la opción ideal para aplicaciones duras en entornos con mucho polvo, como p. ej. obras, industria procesadora de metales o fundiciones. El equipo, de propulsión por diésel con transmisión trasera totalmente hidráulica y sistema de barrido, se ha concebido preferiblemente para exteriores y convence además por su facilidad de manejo, mantenimiento y servicio. Gracias al sistema Flexible Footprint integrado, los cepillos se adaptan perfectamente al suelo y, junto con el principio de recogedor, consiguen excelentes resultados de limpieza tanto con suciedad fina como basta. Sin olvidar el posterior vaciado en alto hidráulico, que garantiza un vaciado muy cómodo de la suciedad eliminada.