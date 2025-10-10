Nuestra primera barredora industrial de la gama Classic, que dispone de una propulsión por gas (LPG) ecológica, de bajas emisiones y bajo consumo: la KM 120/250 R LPG Classic resulta así apropiada también para el uso en interiores, aunque naturalmente demuestra su potencial en el exterior. Gracias a su diseño robusto y el amplio equipamiento específico está perfectamente preparada para las aplicaciones más duras en entornos con mucho polvo. Sus cepillos se adaptan perfectamente al suelo y garantizan los mejores resultados de limpieza, y el principio de recogedor elimina en igual medida suciedad fina y basta sin esfuerzos y sin levantar polvo. Un resistente filtro de bolsa con motor vibratorio para limpiar el filtro, así como un gran depósito de suciedad con un cómodo sistema de vaciado en alto forman parte igualmente del equipamiento básico. Los ámbitos de aplicación ideales son el sector de la construcción, la industria procesadora de metales o las fundiciones.