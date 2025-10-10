Barredora KM 70/15 C
Gracias a su reducido peso y a su diseño compacto, la barredora manual permite un manejo especialmente cómodo y unos excelentes resultados en la limpieza de suelos manual.
La KM 70/15 C destaca por el concepto de accionamiento de dos ruedas del cepillo cilíndrico de barrido. La ventaja de este accionamiento consiste en la excelente estabilidad direccional del equipo y en el comportamiento de barrido en curvas. Incluso cuando las curvas son estrechas y solo recibe el impulso de una rueda, el cepillo cilíndrico de barrido barre de manera homogénea y consigue un resultado excelente. Este equipo maniobrable barre de manera homogénea tanto en curvas a la izquierda como a la derecha. La altura del cepillo lateral se puede graduar en cuatro niveles. Este equipo de tan solo 20 kg de peso funciona según el principio de recogedor: con poco esfuerzo, la suciedad se dirige en sentido de marcha hacia el depósito colector de 40 l situado delante del cepillo cilíndrico de barrido. En las superficies libres, el cepillo lateral se puede levantar del suelo. Esto evita en gran medida el levantamiento de polvo no deseado. El depósito de suciedad cuenta con un asa ergonómica y se puede vaciar fácilmente. También es posible agarrar el equipo por delante, por el bastidor estable, por ejemplo, para subir peldaños. El asa de empuje se puede adaptar en tres posiciones según la estatura del usuario, o bien puede plegase por completo. Tras el uso, el estribo se pliega y el equipo se puede guardar en posición vertical ocupando poco espacio.
Características y ventajas
Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido
- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
Asa de empuje ajustable
- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Gran depósito para la suciedad
- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
Principio de recogedor
- Para una recogida de suciedad directa.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|manual
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|2800
|Ancho de trabajo (mm)
|480
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|700
|Volumen del depósito bruto/neto (l)
|42 / 20
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|20
|Peso, listo para el uso (kg)
|20
|Peso del embalaje (kg)
|23,1
|Medidas del embalaje (la. × an. × al.) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1300 / 810 / 1040
Equipamiento
- Accionamiento del cepillo cilíndrico manual
- Asa de empuje plegable
- Principio de recogedor
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
Videos
Campos de aplicación
- Aparcamientos de pequeño tamaño
- Aceras
- Hotel
- Naves de producción
- También para el barrido en instalaciones agrícolas, corrales y establos
Accesorios
