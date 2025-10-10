FloorPro agente eliminador de marcas de abrasión y neumáticos RM 776, 10l

Limpiador especial para eliminar las marcas de abrasión de goma y las marcas causadas por las carretillas industriales. Incluso los restos de cinta adhesiva y la suciedad intensa de aceite y hollín se eliminan eficazmente.

Agente eliminador de marcas de abrasión y neumáticos altamente alcalino FloorPro RM 776, especialmente diseñado para la limpieza básica y a demanda de suelos industriales, solados fluidos y de cemento, así como superficies recubiertas con resina epoxi. El limpiador especial de precipitación fácil en separador se aplica mediante el método de 2 pasos. La aplicación se lleva a cabo con el equipo pulverizador antes de eliminar la suciedad con la fregadora-aspiradora tras un tiempo de actuación razonable. El detergente altamente eficaz elimina por completo las marcas de abrasión de goma y las marcas causadas por las carretillas industriales, así como los residuos de cinta adhesiva y la suciedad de aceite y hollín. Al utilizar el agente eliminador de marcas de abrasión y neumáticos FloorPro RM 776, las empresas de tratamiento de metales y pinturas también se benefician de su formulación, ya que no contiene siliconas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 13
Peso (kg) 10,6
Peso con embalaje incluido (kg) 11,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 240 x 200 x 305
Campos de aplicación
  • Limpieza de suelos
