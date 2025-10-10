Fregadora-aspiradora BD 50/50 C BAT PLUS
Fregadora de piso BD 50/50 C con accionamiento eléctrico, equipo de tamaño medio ideal para la limpieza de mantenimiento en suelos lisos y planos, siendo indicado para superficies de hasta 5.000 m².
Equipo indicado para la limpieza de mantenimiento de la mayoría de los suelos de interior (tipo pvc, vinílicos, revestimientos de resina, granito, suelos de piedra, tarimas de goma, entre muchos otros tipos de suelos), no apto para la limpieza de moquetas. A pesar de su capacidad de 50 litros, el diseño con el concepto “tank in tank” trae una lavadora de pequeñas dimensiones y alta maniobrabilidad, siendo más ágil y aumentando la productividad. El cabezal de disco está indicado para la limpieza de diferentes suelos, incluidos aquellos con superficies tratadas, ya que tiene una mayor superficie y menor presión de contacto. Equipo apto para la limpieza de áreas de hasta 5.000_m² (limpieza de mantenimiento) como supermercados, almacenes, stocks, aeropuertos, museos, colegios, hospitales, centros comerciales, etc. Rendimiento equivalente a 06 personas en la operación. Al tratarse de una operación mecanizada, el resultado de la limpieza se mantiene uniforme, reproduciendo siempre la misma calidad de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Capacidad de las baterías (h)
|5
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|15
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Tipo de corriente (V)
|24
|Color
|antracita
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería
- Cargador
- Ruedas de transporte.
- Tobera recta: 1 Unidad(es)
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.