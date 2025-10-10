Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Bp Pack GEL

Características y ventajas
Concepto de funcionamiento sencillo Easy Operation
  • Se reduce a las funciones más importantes.
  • Muy buena relación precio-potencia.
Elementos de control sencillos
  • Reducidos periodos de instrucción incluso para personal no formado.
  • Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
  • Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Diseño compacto
  • Buena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos.
  • Permite una visión óptima de la superficie que se va a limpiar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 900
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 2040
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1020
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 12 / 130
Capacidad de las baterías (h) máx. 3
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Ancho de giro del pasillo (mm) 900
Consumo de agua (l/min) 2,3
Nivel de presión acústica (dB/A) 66
Capacidad de absorción (W) máx. 1100
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 52
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Bp Pack GEL
Campos de aplicación
  • Edificios de oficinas
  • Escuelas
  • Industria
  • Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
  • Hospitales
Accesorios
Detergentes
