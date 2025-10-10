Nuestra nueva y muy compacta fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack es la opción ideal para la limpieza higiénica de suelos en todo tipo de suelos duros, incluidas baldosas y los pavimentos de seguridad. Gracias a la tecnología de rodillos de microfibra, impresiona por sus resultados de limpieza hasta un 20 % mejores y los tiempos de secado hasta un 60 % más cortos en comparación con la limpieza manual de suelos. Accionada por una potente batería de iones de litio de 18 voltios de Kärcher Battery Universe, la BR 30/1 C Bp Pack es especialmente adecuada para la limpieza de mantenimiento en áreas pequeñas en oficinas, tiendas, consultas y bufetes, hoteles y restaurantes o comedores, escuelas y hospitales. También se puede utilizar junto con el limpiador desinfectante Kärcher RM 732 para desinfectar suelos.