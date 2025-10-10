Limpiadora de alta presión HDS 1.7/12 U Ed
Características y ventajas
Innovador diseño verticalTransporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Diseño compactoAlmacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Filtro fino para aguaProtección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 120 / 60
|Caudal (l/h)
|390
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|83 / 8,3
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|1,7
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|2
|Depósito de combustible (l)
|6,5
|Peso (con accesorios) (kg)
|68
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|620 x 620 x 990
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola de alta presión
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza: 550 mm
Equipamiento
- Desconexión de presión
