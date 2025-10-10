Limpiadora de alta presión HDS 1.7/12 U Ed

Características y ventajas
Limpiadora de alta presión HDS 1.7/12 U Ed: Innovador diseño vertical
Innovador diseño vertical
Transporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Limpiadora de alta presión HDS 1.7/12 U Ed: Diseño compacto
Diseño compacto
Almacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Limpiadora de alta presión HDS 1.7/12 U Ed: Filtro fino para agua
Filtro fino para agua
Protección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 120 / 60
Caudal (l/h) 390
Presión de trabajo (bar/MPa) 83 / 8,3
Temperatura (°C) máx. 80
Potencia de conexión (kW) 1,7
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 2
Depósito de combustible (l) 6,5
Peso (con accesorios) (kg) 68
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 620 x 620 x 990

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Pistola de alta presión
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Lanza: 550 mm

Equipamiento

  • Desconexión de presión
