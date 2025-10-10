HDS 5/13 U: el equipo básico de la gama de limpiadoras de alta presión con agua caliente convence por su diseño vertical innovador y bien pensado. Este clase de una concepción de equipo horizontal hace que el peso sea reducido y las dimensiones muy compactas. Así, el equipo se puede transportar muy fácilmente en coches familiares y tiene una gran movilidad en suelos irregulares (gracias a las grandes ruedas y al asa de empuje). Un rendimiento de limpieza altamente eficaz garantiza la combinación de tecnología de boquillas patentada, turboventilador y un mayor rendimiento de la bomba. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Un manejo sencillo y las opciones de almacenaje para la manguera y la lanza pulverizadora complementan el amplio equipamiento del equipo.