Limpiadora de alta presión HDS 5/13 U

La económica limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 5/13 U convence por su presión de trabajo de 130 bar. El nuevo diseño vertical proporciona una movilidad y ergonomía excelentes.

HDS 5/13 U: el equipo básico de la gama de limpiadoras de alta presión con agua caliente convence por su diseño vertical innovador y bien pensado. Este clase de una concepción de equipo horizontal hace que el peso sea reducido y las dimensiones muy compactas. Así, el equipo se puede transportar muy fácilmente en coches familiares y tiene una gran movilidad en suelos irregulares (gracias a las grandes ruedas y al asa de empuje). Un rendimiento de limpieza altamente eficaz garantiza la combinación de tecnología de boquillas patentada, turboventilador y un mayor rendimiento de la bomba. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Un manejo sencillo y las opciones de almacenaje para la manguera y la lanza pulverizadora complementan el amplio equipamiento del equipo.

Características y ventajas
Limpiadora de alta presión HDS 5/13 U: Innovador diseño vertical
Innovador diseño vertical
Transporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Limpiadora de alta presión HDS 5/13 U: Filtro fino para agua
Filtro fino para agua
Protección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Limpiadora de alta presión HDS 5/13 U: Diseño compacto
Diseño compacto
Almacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
  • Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 60
Caudal (l/h) 500
Presión de trabajo (bar/MPa) 125 / 12,5
Temperatura (°C) máx. 80
Potencia de conexión (kW) 2,5
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 2,7
Depósito de combustible (l) 6,5
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 69
Peso con embalaje incluido (kg) 77,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 618 x 618 x 994

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Lanza: 840 mm

Equipamiento

  • Desconexión de presión
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
