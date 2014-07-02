Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama superior

Arde por su trabajo! Ya sea en la obra o en el establo, solo un rendimiento superior podrá eliminar la suciedad más persistente. Eso es precisamente lo que ofrecen nuestras hidrolimpiadoras de agua caliente de la gama superior. Las variantes de alta gama destacan por incluir los mejores accesorios y por su manejo ergonómico; los equipos Classic por su facilidad de uso y su diseño robusto. Combata la suciedad con un caudal de 1300 l/h y hasta 200 bares de presión.

