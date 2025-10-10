Limpiadora de alta presión HDS 1000 DE

Características y ventajas
Confort de funcionamiento sobresaliente
  • Desconexión automática del quemador, en caso de falta de agua, protección contra el sobrecalentamiento.
  • La ergonómica pistola manual de inyección reduce la fuerza de sujeción y apriete.
  • Arranque eléctrico para una conexión sencilla sin pérdidas de potencia.
Máximo rendimiento
  • Quemador de gran potencia con serpentín de calefacción y encendido permanente sin explosiones.
  • Para eliminar incrustaciones muy resistentes.
  • Dos depósitos integrados de diésel y gasolina ofrecen prolongados tiempos de marcha.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 450 - 900
Presión de trabajo (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) mín. 80 - máx. 98
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 5,6
Depósito de combustible (l) 5,5
Tipo de accionamiento Diésel
Fabricante del motor Yanmar
Tipo de motor L 100 AE
Peso (con accesorios) (kg) 185
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1130 x 750 x 855

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
  • Pistola de pulverización manual
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
  • Bastidor de protección Cage﻿
  • Sistema antirrotaciones (AVS)
  • Arranque eléctrico
  • Bastidor tubular estable para cargar en grúa
Limpiadora de alta presión HDS 1000 DE
Limpiadora de alta presión HDS 1000 DE
Limpiadora de alta presión HDS 1000 DE
Limpiadora de alta presión HDS 1000 DE
Limpiadora de alta presión HDS 1000 DE
Limpiadora de alta presión HDS 1000 DE
Limpiadora de alta presión HDS 1000 DE
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.