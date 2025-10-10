Limpiadora de alta presión HDS 1000 DE
Características y ventajas
Confort de funcionamiento sobresaliente
- Desconexión automática del quemador, en caso de falta de agua, protección contra el sobrecalentamiento.
- La ergonómica pistola manual de inyección reduce la fuerza de sujeción y apriete.
- Arranque eléctrico para una conexión sencilla sin pérdidas de potencia.
Máximo rendimiento
- Quemador de gran potencia con serpentín de calefacción y encendido permanente sin explosiones.
- Para eliminar incrustaciones muy resistentes.
- Dos depósitos integrados de diésel y gasolina ofrecen prolongados tiempos de marcha.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|450 - 900
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 98
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|5,6
|Depósito de combustible (l)
|5,5
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Tipo de motor
|L 100 AE
|Peso (con accesorios) (kg)
|185
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1130 x 750 x 855
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
- Pistola de pulverización manual
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Bastidor de protección Cage
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Arranque eléctrico
- Bastidor tubular estable para cargar en grúa
Accesorios
Detergentes
Find parts
