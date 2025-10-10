Potente limpiadora de alta presión con agua caliente, robusto motor diésel de cuatro tiempos y arrancador eléctrico para uso autónomo. Sus valiosos componentes están colocados en un estable bastidor tubular que proporciona una protección integral a todas las unidades para el duro uso continuo. El bastidor está diseñado para apilado con grúa o carretilla de horquilla elevadora. El motor está equipado con una reducción automática de la velocidad de rotación que baja el nivel sonoro en cuanto se interrumpe el trabajo, aumentando considerablemente también la vida útil de la limpiadora de alta presión. El arrancador eléctrico de serie permite arrancar cómodamente el equipo. Los materiales de alta calidad de la bomba de alta presión, como la culata de latón, las válvulas de acero inoxidable y los émbolos de acero inoxidable revestidos de cromo-níquel aseguran una larga vida útil y prestacionessuperiores. La válvula contra desbordamiento, la regulación integrada de la presión y el caudal de agua, así como la etapa de vapor disponible, permiten una adaptación óptima a las más diversas tareas de limpieza. El quemador de gran potencia con serpentín de calefacción vertical y encendido permanente sin explosiones se puede regular sin escalonamiento entre 30 º y 98 ºC. Las características de seguridad, como la protección contra la falta de aceite, válvulas de seguridad, protección contra falta de agua y sensor de mínimo nivel de llenado de combustible, aseguran la disponibilidad del equipo en el duro uso cotidiano. El depósito de flotador con protección contra calcificación integrada (DGT) asegura la separación de la red de agua potable y protege de calcificaciones e incrustaciones todos los elementos en contacto con el agua. El dispositivo Servopress de serie permite regular la presión y el caudal cómoda y directamente en la pistola. La boquilla de alto rendimiento KÄRCHER de serie consigue una potencia de limpieza óptima y con ello una gran rentabilidad.