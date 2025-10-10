Limpiadora de alta presión HDS 3.5/35 PE Cage

Esta hidrolavadora de agua caliente está construida con una jaula de acero con recubrimiento de polvo, motor a gasolina, bobinas calentadas con diesel y 4 ruedas para una movilidad y potencia de limpieza inigualables.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Combustibles Diésel
Tipo de accionamiento Gasolina
Fabricante del motor Honda
Tipo de motor GX 390
Cantidad de usuarios simultáneos 1

Equipamiento

  • Arranque eléctrico
Limpiadora de alta presión HDS 3.5/35 PE Cage
Accesorios
Detergentes
