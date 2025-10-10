Limpiadora de alta presión HDS 3.5/35 PE Cage
Esta hidrolavadora de agua caliente está construida con una jaula de acero con recubrimiento de polvo, motor a gasolina, bobinas calentadas con diesel y 4 ruedas para una movilidad y potencia de limpieza inigualables.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Combustibles
|Diésel
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 390
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
Equipamiento
- Arranque eléctrico
Accesorios
Detergentes
