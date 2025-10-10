Limpiadora de alta presión HD 585 (120V)

Lavadora de presión de agua fría para el uso comercial diario. Con sus dimensiones compactas, construcción robusta y mayor maniobrabilidad posible, esta unidad es un crédito para el segmento de los compactos.

Esta lavadora a presión de agua fría compacta es el modelo ideal para usuarios comerciales finales. La HD 585 cuenta con impresionante movilidad, compacidad y cuenta con características Kärcher como: una cubierta de plástico resistente a los golpes que protege la bomba de alta presión de los daños y la suciedad. Otras muy buena característica es un compartimento de boquilla en la parte posterior de la unidad. Se puede elegir entre una boquilla de punto de alta presión, una boquilla de alta presión de 25° y una boquilla de baja presión de 25°. La boquilla de baja presión (40°) se utiliza para dispensar el agente de limpieza. Permite que el producto de limpieza se mezcle continuamente con el chorro de alta presión. La bomba axial de tres pistones con pistones de acero inoxidable y una cabeza cilíndrica garantiza una larga vida útil y baja susceptibilidad a fallas. La salida de alta presiónes de metal, que los hace muy resistentes a la fractura y a la corrosión.

Características y ventajas
Alta movilidad
  • Centro de gravedad equilibrado y diseño ergonómico.
  • Posición de agarre alta para un transporte más fácil.
  • Peso mínimo y manejo óptimo.
Alta versatilidad
  • Diseño muy compacto y peso mínimo.
  • Muy buen rendimiento de limpieza.
  • Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
Sistema de aspiración y dosificación de detergente para unos resultados de limpieza todavía mejores
La efectiva función de parada total evita que el equipo sufra daños
Pequeño carro de transporte para una movilidad máxima
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 120 / 60
Caudal (l/h) 400
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (PSI) 1740
Potencia de conexión (kW) 1,5
Cable de conexión (m) 5
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 18,5
Peso con embalaje incluido (kg) 19,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 540 x 320 x 830

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de alta presión: 7.5 m
  • Lanza: 400 mm
  • Carrito

Equipamiento

  • Desconexión de presión
Campos de aplicación
  • Para la limpieza a fondo de suelos muy sucios y todo tipo de superficies lavables
  • Limpieza de vehículos
  • Obras
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
  • La gama compacta Cage: a su disposición en todas partes
  • Limpieza de fachadas
Accesorios
