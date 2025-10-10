Limpiadora de alta presión HD 6/15 Cage Plus

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 60
Caudal (l/h) 600
Presión de trabajo (PSI/bar) 2175 / 150
Potencia de conexión (kW) 3,3
Cable de conexión (m) 5
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 28,8
Peso con embalaje incluido (kg) 30
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 400 x 430 x 705

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Lanza: 600 mm
  • Carrito
Accesorios
