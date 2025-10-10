Limpiadora de alta presión HD 6/15 Cage Plus
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|600
|Presión de trabajo (PSI/bar)
|2175 / 150
|Potencia de conexión (kW)
|3,3
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|28,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|30
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 430 x 705
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza: 600 mm
- Carrito
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.