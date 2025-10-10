Limpiadora de alta presión HD 7/13 - 4 MAXI (220V)

Características y ventajas
Compacto, resistente y móvil
  • Larga vida útil.
  • Manejo sencillo y claro y reducido gasto en formación.
  • Pistones cerámicos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 60
Caudal (l/h) 700
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (PSI/bar) 1885 / 130
Potencia de conexión (kW) 3,3
Cable de conexión (m) 5,6
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 60
Peso con embalaje incluido (kg) 70
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 830 x 660 x 1060

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Lanza de acero inoxidable: 600 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Lanza pulverizadora de alta presión
  • Carrito
  • Boquilla intercambiable 0°/25°

Equipamiento

  • Desconexión de presión
Campos de aplicación
  • Limpieza en el proceso de producción
