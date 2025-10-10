Limpiadora de alta presión HD 7/13 - 4 MAXI (220V)
Características y ventajas
Compacto, resistente y móvil
- Larga vida útil.
- Manejo sencillo y claro y reducido gasto en formación.
- Pistones cerámicos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|700
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (PSI/bar)
|1885 / 130
|Potencia de conexión (kW)
|3,3
|Cable de conexión (m)
|5,6
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|60
|Peso con embalaje incluido (kg)
|70
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|830 x 660 x 1060
Scope of supply
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza de acero inoxidable: 600 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Lanza pulverizadora de alta presión
- Carrito
- Boquilla intercambiable 0°/25°
Equipamiento
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Limpieza en el proceso de producción
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.