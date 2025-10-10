Limpiadora de alta presión HD 10/25 MAXI (220V)

Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
  • Larga vida útil.
  • Alta eficacia en superficies sin obstáculos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 220 / 60
Caudal (l/h) 800
Presión de trabajo (bar/PSI) 250 / 3625
Potencia de conexión (kW) 10
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 111,4
Peso con embalaje incluido (kg) 121,4

Scope of supply

  • Lanza pulverizadora de alta presión

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
Campos de aplicación
  • Automoción
  • Aparcamientos
  • Instalaciones de producción
  • Obras
  • Industria
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.