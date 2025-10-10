Limpiadora de alta presión HD 10/25 MAXI (220V)
Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
- Larga vida útil.
- Alta eficacia en superficies sin obstáculos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 / 60
|Caudal (l/h)
|800
|Presión de trabajo (bar/PSI)
|250 / 3625
|Potencia de conexión (kW)
|10
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|111,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|121,4
Scope of supply
- Lanza pulverizadora de alta presión
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
Campos de aplicación
- Automoción
- Aparcamientos
- Instalaciones de producción
- Obras
- Industria
