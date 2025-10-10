Limpiadoras de ultra alta presión

Sistemas de limpieza de ultra alta presión Aún más potencia para tareas exigentes. Las limpiadoras de ultra alta presión de Kärcher. Allá donde la capacidad de eliminación de las limpiadoras de alta presión convencionales no es suficiente, entran en acción nuestras limpiadoras de ultra alta presión. Gracias a la ultra alta presión (UHP) pueden eliminarse de manera fiable incluso la suciedad y los recubrimientos más resistentes. Ideal para los usos más duros en la industria y la construcción.

Kärcher UHP Gama compacta

UHP Gama compacta

Kärcher Sistemas de limpieza de ultra alta presión
