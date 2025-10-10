Limpiadora de moquetas BRC 30/15 C

Limpiadora automática compacta de moquetas para la pulverización y aspiración rápida y económica de pequeñas superficies, así como para hacer una limpieza puntual precisa (Spot-cleaning) y una limpieza intermedia de alfombras y moquetas gracias al pulverizado previo con detergente I Capsolation. Económico en superficies entre 200 y 800 m².

La BRC 30/15 C es la máquina perfecta para realizar una limpieza profunda de alfombras de forma exhaustiva en superficies pequeñas. Gracias a sus cepillos flotantes conseguirá resultados de limpieza perfectos en superficies irregulares. Además, la BRC 30/15 puede utilizarse de forma flexible para la limpieza intermedia de alfombras y moquetas con un pulverizado previo con detergente I Capsolation o para la eliminación de manchas puntuales.

Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
  • El cilindro de cepillos contribuye a una limpieza en profundidad.
  • Cilindro de cepillos oscilante para asegurar un rendimiento de limpieza uniforme.
  • Las fibras se alinean y confieren una apariencia uniforme.
Dimensiones compactas
  • Ideal para superficies de entre 200 y 800 m².
  • Fácil almacenamiento
  • Fácil transporte
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h) 150
Vacío (mbar/kPa) 300 / 30
Presión de pulverización en limpieza profunda (bar) 3,9
Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min) 1,4
Ancho útil al aspirar. (cm) 315
Depósito de agua limpia/sucia (l) 15 / 17
Potencia de la turbina (W) 1300
Potencia del motor de cepillos (W) 76
Peso sin accesorios (kg) 36
Peso con embalaje incluido (kg) 40,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (cm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • Cantidad de rodillos: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Dirección de trabajo: hacia atrás
