Limpiadora de moquetas BRC 30/15 C
Limpiadora automática compacta de moquetas para la pulverización y aspiración rápida y económica de pequeñas superficies, así como para hacer una limpieza puntual precisa (Spot-cleaning) y una limpieza intermedia de alfombras y moquetas gracias al pulverizado previo con detergente I Capsolation. Económico en superficies entre 200 y 800 m².
La BRC 30/15 C es la máquina perfecta para realizar una limpieza profunda de alfombras de forma exhaustiva en superficies pequeñas. Gracias a sus cepillos flotantes conseguirá resultados de limpieza perfectos en superficies irregulares. Además, la BRC 30/15 puede utilizarse de forma flexible para la limpieza intermedia de alfombras y moquetas con un pulverizado previo con detergente I Capsolation o para la eliminación de manchas puntuales.
Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
- El cilindro de cepillos contribuye a una limpieza en profundidad.
- Cilindro de cepillos oscilante para asegurar un rendimiento de limpieza uniforme.
- Las fibras se alinean y confieren una apariencia uniforme.
Dimensiones compactas
- Ideal para superficies de entre 200 y 800 m².
- Fácil almacenamiento
- Fácil transporte
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h)
|150
|Vacío (mbar/kPa)
|300 / 30
|Presión de pulverización en limpieza profunda (bar)
|3,9
|Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min)
|1,4
|Ancho útil al aspirar. (cm)
|315
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|15 / 17
|Potencia de la turbina (W)
|1300
|Potencia del motor de cepillos (W)
|76
|Peso sin accesorios (kg)
|36
|Peso con embalaje incluido (kg)
|40,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (cm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Cantidad de rodillos: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Dirección de trabajo: hacia atrás
Videos
Accesorios
