El nuevo inyector de hielo seco IB 15/120 es potente, resistente y muy fiable. Asimismo, las diversas soluciones inteligentes, como el soporte para la maleta, el vaciado de hielo, la horquilla de retención y los compartimentos, reafirman la impresión positiva general, aumentan el confort de funcionamiento y contribuyen a que la limpieza con hielo seco resulte más agradable. También en el aspecto técnico la solución cuida todos los detalles. De hecho, se han mejorado considerablemente tanto el caudal de aire del equipo como la manguera, la pistola y la boquilla. El resultado: un rendimiento de limpieza extraordinario. A pesar de su tamaño, el IB 15/120 es muy ágil y puede ser manejado sin problemas por una sola persona, por ejemplo, al subir y bajar escalones. En definitiva: ¡la pulverización con hielo seco en estado puro!