Fabricación de maquinaria
La mejor instalación de lavado: Kärcher. Una producción solo funciona de forma perfecta si todas las piezas encajan. La limpieza funciona de forma similar: una limpieza eficaz solo se consigue si todas las soluciones concuerdan. Por esta razón y como proveedor de sistemas, Kärcher le ofrece soluciones de limpieza eficaces, seguras, potentes y compatibles entre sí para todas las zonas. Desde la limpieza de superficies hasta la limpieza a fondo. Para sus instalaciones, almacenes y oficinas. Para que todo siga funcionando.
Aquí se produce la limpieza.
En las instalaciones de producción, la limpieza no solo proporciona higiene y seguridad en los procesos, sino que también ayuda a conservar los equipos y contribuye al mantenimiento de su valor. Cada tipo de suciedad ha de limpiarse de forma rápida y eficaz, desde virutas hasta emulsiones, pasando por grasas y aceites, sin alterar el proceso de producción y mediante la seguridad más elevada. Las innovadoras soluciones de limpieza de Kärcher satisfacen todos estos requisitos.
Limpiar cuidando los materiales
No se preocupe por sus equipos: el innovador Iceblasting ayuda a limpiar las superficies de suciedad con el máximo cuidado. Los pellets de hielo seco eliminan de forma rápida y fácil restos de silicona, aceite, grasa, pegamento, pintura o barniz, con interrupciones mínimas gracias a Cleaning in Process (CIP).
Limpieza sin interrupciones
Eliminación de la suciedad incrustada húmeda o seca: aspiradores para uso industrial de Kärcher. Maniobrabilidad y flexibilidad gracias a mangueras de aspiración adaptadas, robustas y resistentes a la abrasión. Las tecnologías de turbinas más novedosas proporcionan una potencia de aspiración alta y constante.
Trabajos con alta presión
La suciedad viscosa e incrustada de las instalaciones de producción se elimina de forma fiable con los equipos a alta presión de Kärcher: las adhesiones, la suciedad incrustada o los aceites pegajosos desaparecen rápidamente.
Perfectamente limpio pieza a pieza
El moderno lavado de piezas no es lugar para hacer concesiones. La limpieza intensiva se realiza con detergentes de base de agua sin disolventes y elimina sin esfuerzo grasas, aceites y otros tipos de suciedad. El uso de los detergentes correspondientes permite limpiar los componentes de construcción con cuidado.
Nuestros productos para instalaciones de producción
Instalaciones limpias para un trabajo inmaculado.
Limpie fácilmente los restos de producción, restos de goma, aceites, virutas cortantes o suciedad derivada del transporte con los innovadores equipos de Kärcher. Existe una solución para cada necesidad: desde aspiradores compactos en seco y húmedo hasta fregadoras-aspiradoras con conductor, que proporcionan un secado rápido y evitan las interrupciones en el proceso. Un amplio programa de accesorios aumenta la flexibilidad y proporciona una limpieza más eficaz.
Eliminar restos de tráfico
Elimine de forma fiable con fregadoras-aspiradoras la suciedad incrustada, aceites y otros líquidos en las naves de producción. Esto proporciona una seguridad superior, ya que los robustos equipos de Kärcher limpian en húmedo y aspiran al mismo tiempo. De este modo, los caminos pronto están limpios, libres y son de nuevo transitables.
Limpieza de mantenimiento rápida
Una solución fácil e idónea para la suciedad ligera: las barredoras de conducción manual ofrecen una elevada maniobrabilidad, una gran comodidad y mucha potencia.
Limpieza de suciedad suelta
Ya sea suciedad fina o gruesa, húmeda o seca. Ya sean aceites o polvos peligrosos, con los aspiradores en húmedo y en húmedo y en seco de Kärcher, siempre está óptimamente equipado. Gracias a unas potentes turbinas, una innovadora tecnología de filtros y una gran cantidad de accesorios.
Nuestros productos para instalaciones de producción
Un almacenamiento de calidad también requiere una buena limpieza.
Unos pasillos limpios son de gran ayuda cuando se deben transportar materiales de forma segura, ya que cada mota de suciedad supone un obstáculo en el proceso. Los residuos se eliminan rápidamente mediante robustos equipos con conductor, aspiradores de conducción manual o barredoras mecánicas de Kärcher. Para brindar una adaptación óptima a sus necesidades, disponemos de dimensiones compactas maniobrables, así como de múltiples variantes y accesorios, desde equipos a gas hasta techos protectores.
Seguridad en los almacenes interiores
Con Kärcher, limpiar sin peligros en pasillos estrechos y entre estantes altos no supone un problema. Las dimensiones compactas proporcionan una maniobrabilidad superior, mientras que el techo protector ofrece la seguridad necesaria mediante una estructura que protege de golpes con los sistemas Roll Over Protective Structure (ROPS) y Falling Object Protective Structure (FOPS). Además, el rendimiento de superficie de hasta 7800 m²/h y la gran capacidad de las baterías permiten intervalos de trabajo más prolongados.
Potente en exteriores
En superficies grandes, la limpieza proporciona la seguridad necesaria. Los movimientos continuos de materiales y la contaminación ambiental requieren soluciones de limpieza rápidas y efectivas. Con los equipos con conductor de Kärcher y la gran gama de accesorios, las amplias superficies exteriores se limpian fácilmente, sin interrumpir los procesos.
Utilización rentable
Decida de forma rentable a partir de qué momento rentabilizará su uso. La frecuencia de limpieza, el volumen y el tamaño de las superficies serán determinantes. Kärcher le ofrece las mejores opciones disponibles.
Nuestros productos para almacenes interiores y exteriores
Todo lo que necesita para una impresión impecable.
Así se limpian las oficinas según lo previsto: Kärcher le ofrece la solución adecuada para cada requisito y tamaño de superficie, desde la limpieza en profundidad hasta el barniz de pulimento. Los equipos de Kärcher cumplen sus expectativas, ya sea en cuanto a su manejabilidad, silencio, potencia o seguridad. Gracias a su amplia gama de accesorios se adecuan a más de un campo de aplicación.
Limpieza móvil
Los equipos para limpieza de alfombras manejables, robustos y potentes disponen de una amplia gama de accesorios y múltiples posibilidades de uso.
Aspiración en seco como un profesional
Desarrollada con empresas de limpieza, la serie profesional sorprende mediante una alta potencia de aspiración y un sistema de cinco filtros.
Atrapa la suciedad más profunda
Las zonas de paso y oficinas con alfombras requieren una limpieza periódica a fondo, idealmente con una aspiradora de cepillos para alfombras de Kärcher.
Para la limpieza mecánica de superficies pequeñas
La BR 30/4 C limpia con máximo cuidado y eficacia todas las pequeñas superficies resistentes. Para ello, el equipo funciona igual de bien hacia delante y hacia atrás.