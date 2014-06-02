Fabricación de maquinaria

Aquí se produce la limpieza.

En las instalaciones de producción, la limpieza no solo proporciona higiene y seguridad en los procesos, sino que también ayuda a conservar los equipos y contribuye al mantenimiento de su valor. Cada tipo de suciedad ha de limpiarse de forma rápida y eficaz, desde virutas hasta emulsiones, pasando por grasas y aceites, sin alterar el proceso de producción y mediante la seguridad más elevada. Las innovadoras soluciones de limpieza de Kärcher satisfacen todos estos requisitos.