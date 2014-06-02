Industria alimentaria
Innumerables tareas de limpieza. Un sistema. En todo el mundo, la marca Kärcher es sinónimo de potencia, calidad e innovación, y por supuesto, una capacidad de limpieza que marca la pauta en el sector. Como inventora de la limpieza con alta presión, Kärcher es hoy líder mundial del mercado y una de las fuerzas impulsoras del progreso tecnológico, y no solo en este ámbito. Como proveedor industrial y especialmente en el ámbito del procesamiento de alimentos, Kärcher ofrece soluciones líderes tanto desde el punto de vista técnico como económico para cada zona de producción, así como para salas de oficinas e instalaciones exteriores. Desde el equipo estándar hasta la solución integral hecha a medida. Desde el asesoramiento y la planificación hasta la puesta en funcionamiento y el servicio completo. Espere más de Kärcher y lo recibirá. Más capacidad. Más capacidad futura. Más sostenibilidad. Más colaboración. Espere más de Kärcher y notará la diferencia. Kärcher marca la diferencia
Sistemas certificados de limpieza en seco.
Las instalaciones de producción para productos secos exigen, principalmente, procedimientos de limpieza secos para suelos y paredes, depósitos e instalaciones. En ellas, los polvos no son solo un problema higiénico o de salud, sino también explosivos a menudo. Las inversiones en equipos de limpieza de alta calidad son, por consiguiente, sobre todo inversiones en conservación de valores, seguridad y eficacia.
Aspirado en un momento
En estaciones de embotellado o en la carga y descarga de mercancías siempre vuelve a aparecer ensuciamiento causado por productos desparramados y que debe eliminarse inmediatamente. Los aspiradores para uso industrial de Kärcher prestan aquí un buen servicio gracias a su potencia de aspiración, a la altura de los requisitos, y con su tecnología de filtros potente y acorde.
El profesional gélido que limpia con suavidad
El peletizador elimina residuos incrustados como grasa, almidón, incrustaciones o coquizaciones de las instalaciones de embotelladoras y mezcladoras, líneas de producción y sistemas de trabajo, así como de depósitos y hornos. Sin sustancias químicas ni agua.
Limpiar en la fase caliente
Los hornos deben vaciarse aspirando regularmente. Gracias a los accesorios especiales de Kärcher, de materiales resistentes al calor, desde la boquilla de aspiración hasta el filtro de fieltro, ya no hace falta enfriar el horno previamente.
Aspirar según las necesidades
Con los accesorios adecuados puede solucionarse cualquier tarea de limpieza rápida y perfectamente. Para ello, el sistema de Kärcher ofrece una variedad de accesorios como boquillas aspiradoras, mangueras y acoplamientos de filtro, para adaptarse a todas las necesidades y según los requisitos individuales.
Nuestros productos para la limpieza en seco
Sistemas certificados para la limpieza en húmedo.
Las instalaciones de producción, incluido el campo de la logística y todas las zonas en las que se trabaja con aceites y grasas animales o vegetales y, en particular, con carne, representan los requisitos más elevados de higiene y seguridad. El sistema de Kärcher dispone de los requisitos ideales para cumplirlos, especialmente a través de detergentes modernos con efecto fiable, además del sistema DOSE, para una dosificación óptima y una aplicación económica. También son decisivos el mantenimiento y unos procesos de trabajo que no presenten problemas. Para esto, según la amplitud de uso, la técnica elegida son las instalaciones de alta presión fijas, que ofrecen, gracias a la alimentación central de agua, agua caliente y detergentes, una separación, preparación y eliminación de residuos profesionales de los medios de limpieza.
Higiene para mesas, suelos y paredes
Tanto la limpieza a fondo periódica como la limpieza diaria en el procesamiento de alimentos contribuyen a la conservación de la higiene, la seguridad en el trabajo y la conservación de valores. Un dominio de instalaciones de alta presión fijas con su gran rentabilidad y equipos móviles especiales. Para el tratamiento de la carne, Kärcher ofrece mangueras de alta presión azules para su aplicación para el uso con alimentos, con un exterior que no destiñe y resistente a las grasas animales. De manera opcional, también con equipamiento Longlife y conductoras para zonas protegidas contra explosiones.
Doble efecto con tan solo una pulverización
Limpieza y desinfección con tan solo una lanza. Kärcher tiene todo lo que necesita para ello: desde el sistema para aplicación de espuma Inno Foam hasta detergentes incluidos en la lista, pasando por lanzas de espuma.
Hasta en el rincón más pequeño
La suciedad y los gérmenes se esconden por todas partes. Con alta presión y agua caliente o fría y los detergentes adecuados, la limpieza y la higiene se extienden de manera fiable a todos los rincones.
Aplicar, limpiar, aspirar y listo
La limpiadora de superficies de Kärcher alcanza un rendimiento de superficie hasta diez veces mayor en comparación con el chorro de alta presión. Es especialmente confortable gracias a la protección contra salpicaduras, que evita la contaminación cruzada. Y, de manera opcional, con aspiración del agua sucia.
Nuestros productos para la limpieza en húmedo
Potencia y eficacia en la oficina.
La limpieza y la higiene no conocen límites en los servicios de procesamiento de alimentos. En especial los locales de administración cerca de la producción, como las oficinas, salas de ordenadores para control de instalaciones o instalaciones sanitarias, son zonas sensibles. En tales casos, se trata de minimizar la entrada de suciedad y polvos procedentes de la producción, pero también en sentido inverso, la salida de suciedad hacia la producción.
Potencia en superficies grandes
La innovadora serie BRC aúna las ventajas de la pulverización y extracción combinadas con la potencia limpiadora mecánica de los cepillos y, por eso, está predestinada al procesamiento de superficies grandes ahorrando tiempo.
Aspirador en seco con calidad profesional
El innovador T 10/1 Adv ha sido desarrollado conjuntamente con empresas de servicios para edificios y convence por su elevada potencia de aspiración en combinación con el sistema de filtros quíntuple con bolsa de filtro de fieltro de tres capas, filtro principal permanente y filtro protector de motores. Posteriormente puede instalarse un cartucho de filtro HEPA.
Atrapa la suciedad más profunda
Las zonas de paso y oficinas con alfombras requieren una limpieza periódica a fondo, idealmente con una aspiradora de cepillos para alfombras de Kärcher.
Limpieza móvil
Los equipos de pulverización y aspiración combinadas de Kärcher son idóneos para todo tipo de superficies textiles: recubrimientos del suelo, muebles tapizados, sillas de oficina y asientos de pasajeros. Los equipos de pulverización y aspiración combinadas, manejables, móviles y tan potentes como resistentes de la serie Puzzi cuentan con una amplia gama de accesorios y múltiples posibilidades de aplicación.
Nuestros productos para la limpieza de oficinas
Perfectos equipos de limpieza para exteriores.
La impresión externa es importante. Sobre todo en los exteriores de empresas, que son a la vez tarjeta de visita y el reflejo de la producción. A ello se añade la necesidad real de reducir cualquier posible recogida de suciedad ya delante de los accesos, así como de mantener limpias las zonas de carga y los pasillos. Desde hojas, pasando por la suciedad de la calle y las paletas rotas, hasta la suciedad gruesa, tanto húmeda como seca.
Mucha superficie en poco tiempo
La limpieza económica y en poco tiempo de superficies grandes en exteriores requiere barredoras de gran potencia y consumo reducido, extrema maniobrabilidad, alta capacidad colectora y múltiples accesorios.
Duras con la suciedad. Fáciles de manejar
Garajes subterráneos, pasillos de transporte, túneles de conexión y rampas son lugares de uso de las fregadoras-aspiradoras y de las barredoras de Kärcher, extremadamente robustas y con enorme capacidad ascensional. Para limpiar tanto cuesta arriba como cuesta abajo.
Uso continuado, hasta el último rincón
Las barredoras con conductor totalmente hidráulicas de Kärcher presentan un cómodo equipamiento y llegan a cualquier rincón. Para ello, tiene a su disposición el tipo de accionamiento óptimo: diésel, gas o por batería.
Barrer por imagen
Barrer delante de la propia puerta causa una buena impresión. Existen barredoras de Kärcher con la clase de potencia óptima para todas las necesidades. Para que las superficies exteriores se conserven en un estado cuidado y funcione el efecto hacia fuera.