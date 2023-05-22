Hogyan tisztítsd meg egyidejűleg az ereszcsövet és a lefolyókat?

Egy praktikus ereszcsatorna- és csőtiszító készlettel az ereszcsövek és a házi lefolyók is hatékonyan tisztíthatók. Az ereszcsatornákat és ereszcsöveket évente legalább egyszer meg kell tisztítani, hogy az ereszcsatorna a lehető leghatékonyabban működhessen. Érdemes mindkettőt egymás után tisztítani.

Ahhoz, hogy megszabadulj a csőrendszerek belső szennyeződéseitől, a csőtiszító tömlőt csatlakoztatni kell a magasnyomású mosóhoz, majd lépésről lépésre be kell tolni a csőbe. Ehhez a szán helyett a mellékelt csőtiszító fúvókát használd! A magasnyomású fúvókát csavard fel a magasnyomású tömlőre. A nyomótömlőn van egy piros biztonsági jelölés, a tömlőt legalább eddig a jelölésig be kell tolni a csőbe. Csak ekkor szabad bekapcsolni a magasnyomású mosót. Amint a piros jelölés újra láthatóvá válik, a tisztítási folyamatot meg kell szakítani, és kihúzni a tömlőt. Ez a lépés nagyon fontos a visszafröccsenő víz elleni védelem érdekében, valamint azért, hogy megakadályozza a tömlő irányíthatatlanná válását. Miután a magasnyomású mosót bekapcsoltad, manuálisan dugd be a tömlőt a csőbe. A nyomás még a makacs dugulásokat is feloldja. Ehhez szükség szerint többször egymás után nyomd meg és engedd el a kart. Hogy megvédd a homlokzatot és a teraszt a szennyeződésektől, ajánlott egy vödröt helyezni a lefolyó végéhez.

Ezenkívül a lefolyókat és fényaknákat is hatékonyan lehet tisztítani egy magasnyomású vagy közepes nyomású tisztítóval. Az érzékeny felületek (mint például a fényaknában található műanyag rácsok), hatékonyan és kíméletesen tisztíthatók közepes nyomású mosóval. Ha a pincetengely szilárd kőből készült, az magasnyomású mosóval tisztítható.