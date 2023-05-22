Ereszcsatorna-tisztítás gyorsan és hatékonyan
Az ereszcsatorna tisztítása a legtöbb ember számára valószínűleg az egyik legkellemetlenebb házimunka. Azonban ha az ereszcsatorna és a lefolyócső eldugul, és az esővíz nem tud megfelelően lefolyni, akkor nem marad más választás, mint megtisztítani az ereszcsatornát és eltávolítani a lehullott leveleket és szennyeződéseket. Ellenkező esetben az ereszcsatorna a következő esőzés során túlcsordulhat, ami károsíthatja a tetőt, a homlokzatokat vagy a teraszt. De mi a legjobb módja az ereszcsatorna gyors, hatékony, és mindenekelőtt biztonságos tisztításának? Íme néhány gyakorlatias tipp az ereszcsatorna és csövek tisztításához.
Mire figyelj az ereszcsatorna tisztítása előtt?
Mielőtt elkezded az ereszcsatorna tisztítását, fontold meg a következőket: mikor és milyen gyakran ajánlott az ereszcsatornát tisztítani? Milyen ereszcsatorna tisztító eszközök a legalkalmasabbak erre a célra? Milyen költségekre számíthat az ember az ereszcsatorna tisztításakor, és mi mást kell még figyelembe venni? Itt válaszolunk a legfontosabb kérdésekre.
Mikor és milyen gyakran kell tisztítani az ereszcsatornákat?
Az ereszcsatorna tisztítása legalább évente egyszer javasolt. Ha fák vagy akár egy erdős terület van a közelben, lehet, hogy évente többször is szükséges a takarítás. Az optimális időpont az ereszcsatornák tisztítására az ősz végén (de még az első fagy és havazás előtt) van, miután az összes levél lehullott.
Milyen költségekkel kell számolni az ereszcsatornák tisztításakor?
Ez attól függ, hogy te mint háztulajdonos magad tisztítod-e meg az ereszcsatornáidat, vagy egy ereszcsatorna-tisztító céget bízol meg. Az utóbbi természetesen sokkal drágább, és a legtöbb esetben nem is szükséges. A megfelelő ereszcsatorna-tisztító eszközökkel magad is megtisztíthatod az ereszcsatornákat. Ha háztulajdonos vagy, a költség hosszú távú befektetésnek tekinthető. Ha bérelsz egy ingatlant, valószínűbb, hogy a bérbeadónak kell viselnie az ereszcsatornák tisztítási költségeit. Az ereszcsatorna tisztítása általában a bérbeadó felelőssége, de az ezzel járó költségek a működési költségek részét képezhetik. Azonban ha ez az eset, ezt a szerződésben említeni kell.
Ereszcsatorna-tisztítás létrával vagy anélkül?
Az ereszcsatornák professzionális és biztonságos tisztításához ajánlott professzionális ereszcsatorna-tisztító eszközöket használni a létra, vödör és kefe helyett. Az ereszcsatornák seprűvel vagy kefével történő tisztítása olyan munka, amely munkaigényes és kellemetlen is egyben. Fel kell mászni a létrára, majd meg kell tisztítani az ereszcsatorna egyik szakaszát, le kell jönni a létráról, mozgatni kell, majd az egész folyamatot megismételni. Ez egy nagyon hatástalan, ugyanakkor veszélyes módszer, mivel a létra nem mindig áll biztosan. Jobb alternatíva egy olyan megoldás választása, amely lehetővé teszi az ereszcsatornák és lefolyócsövek tisztítását a földről.
Milyen előzetes biztonsági óvintézkedéseket kell megtenni?
Az ereszcsatornák tisztításakor mindig győződj meg róla, hogy megfelelő védőruházatot viselsz. Az alapfelszerelés része a csúszásmentes lábbeli, kesztyűk és szemvédelem. Ha létrát használsz, mindig győződj meg arról, hogy biztos lábakon áll. A létrát egy másik személynek kell tartania. Először kézzel távolítsd el a durva szennyeződéseket, mint a törött tégladarabok, tűzijáték maradványok és ágak. Speciális szűrők segítenek megelőzni, hogy a szennyeződés beleessen a lefolyócsőbe. Ha magasnyomású mosót használsz az ereszcsatorna tisztításához, soha ne állj létrára. Ehelyett ajánlott egy speciálisan kialakított ereszcsatorna-tisztító készletet használni, amelyet a magasnyomású mosóval együtt lehet működtetni a földről.
Ereszcsatornák tisztítása házilag?
Legyen szó egy földszintes vagy emeletes házról, egy ereszcsatorna- és csőtiszító készlettel magad is megtisztíthatod az ereszcsatornákat. Az ereszcsatornák és lefolyók erőfeszítés nélkül és hatékonyan takaríthatóak. Bár érdemes először különböző eszközöket kipróbálni, a biztonságnak mindig prioritást kell élveznie.
Egy jól átgondolt megoldással professzionális módon tisztíthatóak az ereszcsatornák, anélkül, hogy veszélybe sodornád magad, vagy külső céget kellene megbízni, ami sok pénzbe kerülne. A rendszer középpontjában egy tisztítószán áll, amelyet az ereszcsatornába kell helyezni és a hozzátartozó 20 m magasnyomású tömlővel csatlakoztatni egy magasnyomású mosóhoz. A szán alsó részén két magasnyomású fúvóka található, amelyek vizet spriccelnek hátrafelé - a nyomás előre tolja a szánt, miközben a vizet hátrafelé spriccelve az összes szennyeződést leöblíti. Csak egyszer kell létrára mászni, hogy a szánt a helyére tedd és a tömlővezetéket az ereszcsatornához rögzítsd. Ezt követően a magasnyomású mosó pisztolyát a földről tudod működtetni.
Útmutató lépésről-lépésre:
- Először csatlakoztasd a magasnyomású fúvókákat a magasnyomású mosóhoz! Ha a gyárilag előre felszerelt fúvókák nem megfelelőek a saját magasnyomású mosódhoz, akkor lazítsd meg a reteszelő bilincseket, és helyezd be a megfelelő fúvókákat! Ezután rögzítsd azokat újra! A megfelelő fúvókákat a használati utasításban találod.
- Szereld fel az adaptert a magasnyomású mosó tömlőjére a használati utasítás szerint, húzd át a tömlőt a tömlővezetőn, és csatlakoztasd a tisztítószánhoz, majd rögzítsd!
- Miután eltávolítottad a durva törmeléket, helyezd be a mellékelt szűrőt a lefolyócső tetején!
- Szereld fel a bilincs egységet a tömlővezetővel az ereszcsatorna oldalára, helyezd be a szánt az ereszcsatornába, és igazítsd a tömlőt a piros jelöléssel!
- Ezután csatlakoztasd a rendszert a magasnyomású mosóhoz, és kapcsold be! Vezesd manuálisan a magasnyomású tömlőt! Amint a magasnyomású mosó pisztolya aktiválódik, a tisztítószán végighúzza magát az ereszcsatornán, és a hátrafelé irányuló vízsugaraknak köszönhetően megtisztítja.
- A jobb öblítési hatás érdekében a szánt időnként kicsit vissza lehet húzni a magasnyomású tömlővel. A makacs szennyeződések eltávolításához ismételd meg a tisztítási folyamatot többször, ha szükséges!
- A tisztítás után kapcsold ki a magasnyomású mosót, és távolítsd el az összegyűjtött szennyeződést, amely a szűrőn felhalmozódott a lefolyócső mellett! Végezetül távolítsd el a bilincset és a készüléket!
Hogyan tisztítsd meg egyidejűleg az ereszcsövet és a lefolyókat?
Egy praktikus ereszcsatorna- és csőtiszító készlettel az ereszcsövek és a házi lefolyók is hatékonyan tisztíthatók. Az ereszcsatornákat és ereszcsöveket évente legalább egyszer meg kell tisztítani, hogy az ereszcsatorna a lehető leghatékonyabban működhessen. Érdemes mindkettőt egymás után tisztítani.
Ahhoz, hogy megszabadulj a csőrendszerek belső szennyeződéseitől, a csőtiszító tömlőt csatlakoztatni kell a magasnyomású mosóhoz, majd lépésről lépésre be kell tolni a csőbe. Ehhez a szán helyett a mellékelt csőtiszító fúvókát használd! A magasnyomású fúvókát csavard fel a magasnyomású tömlőre. A nyomótömlőn van egy piros biztonsági jelölés, a tömlőt legalább eddig a jelölésig be kell tolni a csőbe. Csak ekkor szabad bekapcsolni a magasnyomású mosót. Amint a piros jelölés újra láthatóvá válik, a tisztítási folyamatot meg kell szakítani, és kihúzni a tömlőt. Ez a lépés nagyon fontos a visszafröccsenő víz elleni védelem érdekében, valamint azért, hogy megakadályozza a tömlő irányíthatatlanná válását. Miután a magasnyomású mosót bekapcsoltad, manuálisan dugd be a tömlőt a csőbe. A nyomás még a makacs dugulásokat is feloldja. Ehhez szükség szerint többször egymás után nyomd meg és engedd el a kart. Hogy megvédd a homlokzatot és a teraszt a szennyeződésektől, ajánlott egy vödröt helyezni a lefolyó végéhez.
Ezenkívül a lefolyókat és fényaknákat is hatékonyan lehet tisztítani egy magasnyomású vagy közepes nyomású tisztítóval. Az érzékeny felületek (mint például a fényaknában található műanyag rácsok), hatékonyan és kíméletesen tisztíthatók közepes nyomású mosóval. Ha a pincetengely szilárd kőből készült, az magasnyomású mosóval tisztítható.