Tisztítási és karbantartási tippek az otthon és a kert számára
Az emberek világszerte hetente körülbelül 3 órát és 20 percet töltenek takarítással – ez derül ki a Kärcher megbízásából készített tanulmányból, amely a globális takarítási szokásokat vizsgálja. A tiszta otthonért sok takarítóeszközt vagy háztartási szert hívunk segítségül. Legyen szó akár beltérről, akár kültérről: a helyes használatukra vonatkozó tippek segíthetnek abban, hogy gyorsabban végezhesd a munkád, és több időd maradjon az élet kellemesebb dolgainak élvezetére.
Beltéri takarítás
Így küzdjünk meg a szennyeződésekkel a négy fal között
Konyhatakarítás, fürdőszobatakarítás, lakótér-takarítás – nem csak a tavaszi nagytakarításkor van sok tennivaló otthon. Ez azért van, mert ahogy telik az idő, rengeteg szennyeződés keletkezik a négy fal között: foltok a padlón, a kárpitokon és a szőnyegeken. Pollen, por és ujjlenyomatok az ablakokon. Étel- és zsírmaradványok a konyhában. Vízkő és szappanmaradványok a fürdőszobában. Néhány trükkel, a megfelelő tisztítóeszközökkel, tisztítószerekkel és háztartási praktikákkal azonban gyorsan eltávolíthatod a szennyeződéseket, és otthonod ismét higiénikusan tiszta lesz.
Parketta és laminált padló tisztítása
Szőnyegtisztítás
PVC és linóleum tisztítása
Kárpittisztítás
Kültéri takarítás
Ház körüli takarítási és karbantartási tippek
A ház körül rengeteg a tennivaló. Tavasszal el kell távolítani a tél nyomait a teraszról, a kocsibejáróról és az utakról. Nyáron öntözni kell a növényeket, a füvet rendszeresen nyírni kell, a sövényeket, fákat és bokrokat pedig metszeni. Ősszel a kertet fel kell készíteni a télre, a levelektől meg kell szabadulni, a kerti bútorokat pedig el kell pakolni. Ezenkívül a járműveket is rendszeresen karbantartani kell – legyen szó kerékpárról, motorkerékpárról, autóról vagy lakókocsiról.
A munka könnyebb lesz ezekkel a praktikus tippekkel.