Tisztítási és karbantartási tippek az otthon és a kert számára

Ház körüli takarítási és karbantartási tippek

A ház körül rengeteg a tennivaló. Tavasszal el kell távolítani a tél nyomait a teraszról, a kocsibejáróról és az utakról. Nyáron öntözni kell a növényeket, a füvet rendszeresen nyírni kell, a sövényeket, fákat és bokrokat pedig metszeni. Ősszel a kertet fel kell készíteni a télre, a levelektől meg kell szabadulni, a kerti bútorokat pedig el kell pakolni. Ezenkívül a járműveket is rendszeresen karbantartani kell – legyen szó kerékpárról, motorkerékpárról, autóról vagy lakókocsiról.

A munka könnyebb lesz ezekkel a praktikus tippekkel.