Tisztítási és karbantartási tippek az otthon és a kert számára

Az emberek világszerte hetente körülbelül 3 órát és 20 percet töltenek takarítással – ez derül ki a Kärcher megbízásából készített tanulmányból, amely a globális takarítási szokásokat vizsgálja. A tiszta otthonért sok takarítóeszközt vagy háztartási szert hívunk segítségül. Legyen szó akár beltérről, akár kültérről: a helyes használatukra vonatkozó tippek segíthetnek abban, hogy gyorsabban végezhesd a munkád, és több időd maradjon az élet kellemesebb dolgainak élvezetére.

Kärcher tisztítási tippek egy tisztább otthonért

Beltéri takarítás

Így küzdjünk meg a szennyeződésekkel a négy fal között

Konyhatakarítás, fürdőszobatakarítás, lakótér-takarítás – nem csak a tavaszi nagytakarításkor van sok tennivaló otthon. Ez azért van, mert ahogy telik az idő, rengeteg szennyeződés keletkezik a négy fal között: foltok a padlón, a kárpitokon és a szőnyegeken. Pollen, por és ujjlenyomatok az ablakokon. Étel- és zsírmaradványok a konyhában. Vízkő és szappanmaradványok a fürdőszobában. Néhány trükkel, a megfelelő tisztítóeszközökkel, tisztítószerekkel és háztartási praktikákkal azonban gyorsan eltávolíthatod a szennyeződéseket, és otthonod ismét higiénikusan tiszta lesz.

Kärcher tippek fürdőszobatakarításhoz
Kärcher tippek konyhatakarításhoz
Kärcher tippek lakóterek tisztításához
Kärcher tippek ablaktisztításhoz
Kärcher tippek parketta és laminált padló tisztításához

Parketta és laminált padló tisztítása

Kärcher tippek szőnyegek tisztításához

Szőnyegtisztítás

Kärcher tippek járólapok tisztításához
Kärcher tippek PVC és linóleum tisztításához

PVC és linóleum tisztítása

Kärcher tippek kárpittisztításhoz

Kárpittisztítás

Kültéri takarítás

Ház körüli takarítási és karbantartási tippek

A ház körül rengeteg a tennivaló. Tavasszal el kell távolítani a tél nyomait a teraszról, a kocsibejáróról és az utakról. Nyáron öntözni kell a növényeket, a füvet rendszeresen nyírni kell, a sövényeket, fákat és bokrokat pedig metszeni. Ősszel a kertet fel kell készíteni a télre, a levelektől meg kell szabadulni, a kerti bútorokat pedig el kell pakolni. Ezenkívül a járműveket is rendszeresen karbantartani kell – legyen szó kerékpárról, motorkerékpárról, autóról vagy lakókocsiról.

A munka könnyebb lesz ezekkel a praktikus tippekkel.

Kärcher tippek: fából készült terasz tisztítása

Fából készült terasz tisztítása

Kärcher tippek: szemeteskuka tisztítása WBS 3-mal

Szemeteskukák tisztítása

Kärcher tippek: teraszburkolatok tisztítása

Teraszburkolatok tisztítása

Kärcher tippek: garázstakarítás

Garázstakarítás

Kärcher tippek: járdalapok tisztítása

Járdalapok tisztítása

Kärcher tippek: télikertek tisztítása
Kärcher tippek barkácsoláshoz

Tippek barkácsoláshoz

Kärcher tippek: kempingfelszerelés tisztítása

Kempingfelszerelés tisztítása

Kärcher tippek: eresztisztítás
Kärcher tippek: moha eltávolítása
Kärcher tippek: grillsütő tisztítása

Grillsütő tisztítása

Kärcher tippek: gyomok eltávolítása

Járműtisztítás és -karbantartás

Kärcher tippek: autóápolás
Kärcher tippek: felnitisztítás

Felnitisztítás

Kärcher tippek: autómosás

Autómosás

Kärcher tippek: kerékpártisztítás
Kärcher tippek: lakóautók takarítása

Lakóautók takarítása

Kärcher tippek: motorkerékpárok tisztítása

Motorkerékpárok tisztítása

Kertészkedés

Kärcher tippek: karbantartási feladatok a kertben
Kärcher tippek: fűnyírás
Kärcher tippek: sövénynyírás

Sövénynyírás

Kärcher tippek: fák metszése

Fák metszése

Kärcher tippek: levelek eltakarítása

Levelek eltakarítása

Kärcher tippek: tavak tisztítása

Tavak tisztítása

Egy férfi virágot locsol egy kertben

Kert öntözése

Egy férfi kerti bútort takarít Kärcher magasnyomású mosóval

Kerti bútorok tisztítása

Kärcher tippek: kertek téliesítése

Kertek téliesítése