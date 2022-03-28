Kertkarbantartás: a legjobb tippek és trükkök
Mindegy, hogy a tavasszal a kerti szezon megkezdése, vagy ősszel a kert fokozatos téliesítése a cél – bárki, aki szeretné, hogy szép, élettel teli legyen a kertje, hosszú távon sok munka vár rá. Ugyanakkor kétség kívül megéri. Az alábbi szakértői tippekkel a kert karbantartása garantáltan egyszerűbb lesz, és a várt eredmény se marad el.
Szakértői tippek a jól karbantartott kerthez
A kert karbantartása lehet, hogy olykor fárasztó, de mindenekelőtt egy szórakoztató szabadidős tevékenység, ami sokszor segít kikapcsolódni a stresszes hétköznapokból. És aki erre felkészült, az tudja, hogy mikor mit kell tenni a kertben. Ezzel sok időt és bosszúságot takaríthat meg magának, például attól, hogy véletlenül rosszkor vágja le a bokrokat.
No de melyik évszak a legalkalmasabb a sövények és fák vágására? Milyen gyakran kell nyírni vagy mulcsolni a füvet? Mit kell figyelembe venni a kert öntözésénél? És hogyan lehet téliesíteni a tavat és a kertet?
Ezekkel a kertészeti tippekkel és trükkökkel minden feladat egyszerűbbé válik:
Kertészeti tanácsok: A pázsit, sövények és fák megfelelő karbantartásához
A telket szegélyező sövény nem csak a kert esztétikai látványát növeli, hanem praktikus védelmet is nyújt a járókelők vagy a szomszédok kíváncsi pillantásai ellen. Rendszeres karbantartást igényelnek, ezért jó tudni, hogy milyen vágási technikát javasolt használni, és mely kerti szerszámok a legalkalmasabbak a sövény karbantartására.
A sövény vágása előtt mindenképp tájékozódj a sövény típusáról, mivel ez dönti el, hogy trapéz vagy téglalap alakú formázást érdemes alkalmazni. Az előbbi, a sövény felfelé fiatalításával különösen népszerű.
Ha már a fiatalításnál tartunk... A fiatalító vágás átvezet minket a faápoláshoz, hiszen nem csak a sövényeket és bokrokat érdemes időnként levágni. A kertben található fák is rendszeres gondozást igényelnek, hogy sok virágot és termést hozhassanak, és sokáig élvezhessük a finom, ízletes gyümölcseiket.
Hogyan kell a gyakorlatban helyesen vágni a fákat? Aki itt azt hiszi, hogy egy véletlenszerű kerti szerszámmal egyszerűen bárhol le lehet vágni a vesszőket és az ágakat, az téved. A fák helyes vágásához mindig legyenek kéznél a következő eszközök: ágvágó vagy láncfűrész – erre nagyon jók az akkumulátoros modellek – valamint a megfelelő védőruházat és létra. Mert a biztonságos munkavégzés is itt kiemelt szerepet kap.
Szemben az ág- vagy sövényvágással, sokkal gyakrabban kell nyírni a füvet. Ez különösen a tavaszi hónapoktól igényel sok karbantartást. Mégis fontos elsajátítani a fűnyírás tudományát, még akkor is, ha ez elsőre furcsán hangzik. Kezdetnek a fűnyírás alapjainak megértése is hasznos ahhoz, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk a zöld pázsithoz.
Aki már utánanézett, az tudja, hogy nem szabad például nedves füvet nyírni. A túl magas hőmérséklet szintén károsítja a frissen nyírt fűszálakat. Mikor érdemes fűnyírót vagy mulcsozót használni, és melyik esetben a megfelelőbb az akkumulátoros fűnyíró vagy a robotfűnyíró? A megfelelő tippekkel és a jól megválasztott kerti eszközökkel elkerülhetők a helytelen fűnyírás okozta hibák.
Tippek és trükkök a kert öntözéséhez
Bárki, aki helyesen karbantartja és trágyázza a veteményest, a virágait és a pázsitot, már sokat tett azért, hogy a kertje jól nézzen ki. Természetesen ez csak akkor sikerül, ha rendszeresen öntözi a növényeket és a füvet. Mindenekelőtt meg kell várni az ideális időt, és ismerni kell a megfelelő öntözési technikát. Merthogy a különböző növényeknek és a gyepnek is más-más szükségleteik vannak, és típustól függően ritkábban vagy gyakrabban kell öntözni őket, ahogy az sem mindegy, hogy milyen szórással kapják a vizet.
Ezen túlmenően, a kert rajongóként igazi kényelemnek számít és nem utolsó sorban rengeteg idő takarítható meg egy automata öntözőrendszerrel. Ez az öntözési mód lényegesen erőforrás-takarékosabb, mint a hagyományos kézi (locsolótömlővel történő) öntözés. Ezt biztosítják a számítógéppel vezérelt öntözőrendszerek, amelyek közt már van olyan típusú is, ami egy rádióérzékelő, valamint a páratartalom szabályozó segítségével gondoskodik a növények teljes körű vízellátásáról.
Hangulatos idilli kert: Tippek a teraszok és kerti bútorok tisztításához
Sokunk számára a saját kert ad helyet a kikapcsolódásra. A munka végeztével jól esik megpihenni és gyönyörködni a kert látványában amikor minden szépen virágzik és megfelelően karban van tartva.
Milyen érzés lenne például most grillezni egyet a barátokkal és a családdal az új fa- vagy kőteraszon? Látható is a trend aminek a középpontjában rendszerint egy gyyönyörű kert áll – hiszen egyre többen szeretnék szebbé varázsolni kertjüket minőségi kerti bútorokkal, teraszokkal. Ez kényelmessé és egyben hangulatossá teszi az udvart. Természetesen, nem szabad elfelejteni, hogy a fából készült teraszokat rendszeresen tisztítani kell és karbantartani. A felületnek megfelelő tisztítás megakadályozza, hogy a faburkolat elszürküljön, és egyúttal megóvja a nem kívánt gyomoktól, mohától és káros gombáktól. Természetesen ugyanez vonatkozik a kerti bútorokra is, amelyeket ideális esetben meleg vízzel és speciális műanyagtisztító szerrel kell megtisztítani a felületi szennyeződésektől. Ideális megoldás a magasnyomású mosó használata is.
A kert téliesítése
Aki téliesíteni szeretné a kertjét, annak figyelembe kell vennie néhány dolgot. A cserepes növényeket és a kerti bútorokat száraz helyre kell tenni, és a virágágyásokat vagy a bokrokat fel kell ásni. Ezután lehet megtrágyázni a talajt. Ezzel egyidejűleg megoldható a lehullott levelekkel és ágakkal kapcsolatos probléma is – legalábbis részben, mivel a legtöbb fa és bokor ősszel lehullatja a leveleit, így a levelek összegyűjtésére is gondolni kell.