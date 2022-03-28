Kertkarbantartás: a legjobb tippek és trükkök

Szakértői tippek a jól karbantartott kerthez

A kert karbantartása lehet, hogy olykor fárasztó, de mindenekelőtt egy szórakoztató szabadidős tevékenység, ami sokszor segít kikapcsolódni a stresszes hétköznapokból. És aki erre felkészült, az tudja, hogy mikor mit kell tenni a kertben. Ezzel sok időt és bosszúságot takaríthat meg magának, például attól, hogy véletlenül rosszkor vágja le a bokrokat.

No de melyik évszak a legalkalmasabb a sövények és fák vágására? Milyen gyakran kell nyírni vagy mulcsolni a füvet? Mit kell figyelembe venni a kert öntözésénél? És hogyan lehet téliesíteni a tavat és a kertet?

Ezekkel a kertészeti tippekkel és trükkökkel minden feladat egyszerűbbé válik: