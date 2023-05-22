Fűnyírás: minden, amit tudnod kell, valamint tippek és trükkök
Amint beindul a kertészkedési szezon, ismét eljön az a pillanat, amikor esedékes a kert tavaszi nagytakarítása. És rengeteg a tennivaló! Ilyenkor kell a bokrokat és sövényeket megtámasztani, a fákat visszavágni. Különös figyelmet kell fordítanod a gyepre, mivel tavasszal és a következő hónapokban sok karbantartást igényel, hogy az egész szezonban zöld maradjon. Melyek a jellemző kérdések és a fő szempontok a fűnyírással kapcsolatban? Útmutató a tökéletes gyephez.
Öt gyakran feltett kérdés a fűnyírással kapcsolatban
Minden amatőr kertész tudja, hogy alig hagyjuk el a kertet néhány napra, a gyep máris dzsungelként kezd el burjánzani. De nem lenne okos dolog, ha egyszerűen csak úgy, minden tipp és előírás figyelembe vétele nélkül, rögtön lekaszálnánk. Sokan terjesztenek féligazságokat a szomszéddal való pletykálkodás vagy egy baráti találkozón, de mi az igazság valójában?
Fűnyírás nyáron: kell-e nyírni a füvet hőségben?
Ez nem tanácsos. A nyári forró és száraz időszakokban nem szabad túl intenzíven nyírni a gyepet. Ennek oka, hogy a hosszabb fűszálak megvédik a talajt és a fű gyökereit a túlzott kiszáradástól, és így biztosítják a növények egészséges növekedését.
Fűnyírás és az évszakok: mikor és milyen gyakran kell nyírni a füvet?
A gyepet akkor kell először lenyírni, amikor tavasszal megkezdődik a kertészkedési szezon. Ettől kezdve hetente egyszer vagy kétszer optimális füvet nyírni, egészen őszig. A fűfélék különösen gyorsan nőnek május és június között; ebben az időszakban mindenképpen hetente egyszer kell nyírni a füvet. Télen a hideg miatt a fű nem nő, így fűnyírásra sincs szükség.
Célszerű-e nedves gyepet nyírni?
Nem, nedves gyepet nem tanácsos nyírni. Ennek oka, hogy a fűszálakat nem lehet pontosan levágni, ha nedvesek, és emiatt összetapadtak. Ez egyenetlen vágási eredményhez vezet. És több erőfeszítésre van szükség, mivel a nyesedék ahelyett, hogy szétterülne vagy teljes egészében a fűgyűjtő zsákba repülne, inkább csomókba áll össze.
Hogyan kell helyesen nyírni a füvet?
Az egyenletes, csíkmentes vágásminta érdekében a fűnyírónak körülbelül egy keréknyi szélességben kell túlnyúlnia a levágandó területen. A lejtőket mindig vízszintesen, keresztben kell nyírni. Így nem sérülhetsz meg a fűnyírótól, ha megcsúsznál. A gyepszéleket meg lehet hagyni, majd kézi fűnyíró ollóval vagy akkumulátoros szegélyvágóval tökéletesre nyírni.
Maradhat a lenyírt fű ott, ahol van?
Sokat vitatott kérdés. Mind a mulcsozásnak (a Kärchernél az akkumulátoros fűnyírókhoz mulcsozó készlet is jár), mind a hagyományos módon történő fűnyírásnak vannak előnyei és hátrányai. A mulcsozós fűnyírás előnyei közé tartozik a kevesebb fűnyesedék, nem kell kidobnunk a levágott részeket, és kevesebb műtrágyát kell használnunk. Viszont így gyakrabban kell nyírni, és azt is csak száraz időben lehet. A hagyományos módon történő fűnyírás előnyei a tiszta gyepfelület, a ritkábban történő fűnyírás és az, hogy a fűnyesedéket virágok trágyázására lehet használni. A módszer hátrányai közé tartozik, hogy több tápanyag vész el, a lenyírt gyepet trágyázni kell, és a nyesedék megsemmisítése többletmunkával jár.
Fűnyírás: a gyep megfelelő vágási magassága
A gyep vágási magasságánál az az alapszabály, hogy ne legyen túl rövid, de ne is legyen túl hosszú. Ez elég megfoghatatlannak hangzik, de az, hogy milyen rövidre vagy hosszúra kell nyírni a füvet, valójában mindössze néhány tényezőtől függ. A túl rövidre nyírás károsítja a gyepet, sőt, a fű gyökereit is – különösen az év száraz és meleg időszakában. Ennek következményei barna foltok lesznek. Máshogy fogalmazva: a (túl sok) közvetlen napfény mérgező! Ha a gyepet túl rövidre nyírjuk, intenzíven éri a napfény, és veszít erejéből. Ez azt eredményezheti, hogy a gyomok elterjednek, és fokozatosan átveszik az uralmat a gyep felett. Ez viszont akkor is megtörténhet, ha a fű túl hosszú. Az optimális fűhossz érdekében a fűnyírók vágási magassága kézzel beállítható.
Ebben a témakörben fontos még az egyharmados szabály és az úgynevezett vegetációs pont. Ez nagyjából a fűszál magasságának közepén található. Ha ennél többet vágsz le, akkor elég hosszú időbe telik, amíg a hajtások ezt kiheverik – így aligha lehetséges egészséges fűnövekedés, főként mivel az intenzívebbé vált napfény is zavarja a gyepet. Mit jelent ez konkrétan? Azt, hogy a gyepet mindig csak az aktuális magasság harmadával szabad megrövidíteni. Ez azt jelenti, hogy kétharmad marad – ez tökéletesen megfelel az ajánlott vágási magasságnak. Ha tegyük fel, nyaralni mész, és a gyep ez idő alatt 15 centiméteresre nő, akkor csak körülbelül 5 centimétert kellene nyírni belőle, azaz 10-11 centiméternél nem lehet rövidebb. A szakértői tipp a következő: az egészséges gyep érdekében jobb, ha inkább gyakrabban nyírunk kevesebbet, és figyelembe vesszük az időjárást és a fűszálak állapotát.
Az egyenletes fűnyírási magasság egyik trükkje, hogy ne lépjen senki a még levágatlan gyepterületre, különben a fűszálak lenyomódnak, és nem egyenesednek ki azonnal.
Fűnyíró vagy szegélyvágó? Fűnyírás igény szerint
Sok amatőr kertész felteszi magának a kérdést, hogy melyik kerti szerszám teszi tökéletessé a gyepet. Klasszikus fűnyírót használjunk gyűjtőkosárral, mulcsozós fűnyírót, vagy 2 az 1-ben megoldást mulcsozó készlettel (amely a Kärchernél a készlet része)? Vagy inkább fűkaszát – és ha azt, akkor akkumulátoros legyen vagy ne? Sőt, léteznek robotfűnyírók is, amelyek teljesen átvállalják a fűnyírási munkát, miközben te hátradőlhetsz a kerti nyugágyban. Lehet, hogy ott a tornácon a régi, vezetékes fűnyíró, de azzal nem olyan szórakoztató a fűnyírás – túl nagy, túl nehéz és túl kevés az ereje! A sok kérdés és lehetőség könnyen zavarba ejthet.
A készülék kiválasztásánál saját kertünk tulajdonságai és személyes ízlésünk mellett néhány minőségi jellemzőt is figyelembe kell vennünk. Mindenekelőtt: az új fűnyíró készüléknek megbízhatóan kell működnie. Ha akkumulátoros készülék mellett döntesz, akkor az akkumulátorral a lehető leghosszabb ideig kell tudnod dolgozni. Az úgynevezett felületteljesítmény (fűnyírók esetében az akkumulátortöltésenkénti négyzetméter, szegélyvágók, valamint bokorvágó és fűnyíró ollók esetében az akkumulátortöltésenkénti méter) tehát meghatározza a készülék üzemidejét. A felületteljesítmény a gyep minőségétől és jellegétől függően változhat. A vágási szélességet és magasságot is szem előtt kell tartanod. Különösen a vágási magasságot: ezt az határozza meg, hogy milyenek a kertben uralkodó körülmények. Sík a gyep, vagy van benne egyenetlenség?
Fűnyíráshoz klasszikus darab: a fűnyíró
Lényegében a vezetékes, a benzinüzemű vagy az akkumulátoros fűnyírók közül választhatsz. Melyik a jobb? A modern akkumulátoros fűnyírók semmivel sem rosszabbak a benzinmotoros fűnyíróknál. Épp ellenkezőleg! A hangerő, a beüzemelési idő és a karbantartási igény figyelembevételével egyre több amatőr kertész választja az akkumulátoros fűnyírókat. Az, hogy ezek előnyösebbek a régebbi, vezetékes fűnyírógenerációkkal szemben, gyorsan megmagyarázható a következőkkel: egyszerre könnyebbek és csendesebbek – és a vezeték hiánya miatt nem járnak botlásveszéllyel.
Az üzemeltetést illetően pontosan át kell gondolnod, hogy mely tulajdonságokat nem akarod nélkülözni. A lehető legkönnyebb fűnyírót keresed, hogy legyen könnyen tolható és könnyen elpakolható? Szükséges-e, hogy összecsukható legyen, valamint kell-e fogantyú a szállításhoz és a vágási magasság kényelmes beállításához? A kompakt, 18 voltos, legfeljebb 36 centiméteres vágásszélességű fűnyírók kisebb gyepfelületekre alkalmasak. Ha nagyobb gyepfelületet kell nyírni, a 36 voltos, akár 46 centiméteres vágási szélességű készülékek időhatékonyság szempontjából előnyösek lehetnek.
Elszigetelt és szabálytalan gyepfoltok? Segít az akkumulátoros szegélyvágó.
A tökéletes gyepszélek titka: a gyep nehezen megközelíthető területeihez csak egy akkumulátoros szegélyvágóval férhetsz hozzá. Gyorsan forgó műanyag trimmelőzsinórral vagy műanyag pengével felszerelve megbízhatóan nyírja a füvet és a gyomokat.
Az akkumulátoros működésnek köszönhetően a szegélyvágók vagy fűkaszák nagyon csendesek, és műanyag pengék használatával a működési zaj még tovább csökkenthető. Használatukat megkönnyíti, ha van a készletben vállpánt, valamint forgatható trimmelőfej és magassághoz igazítható fogantyúk.
Mivel a trimmelőzsinórok nagy sebességgel forognak, és előfordulhat, hogy a gyep egyes darabjai vagy kavicsok repülnek szét, ezért feltétlenül viselj védőszemüveget és erős lábbelit. Hasonlóképpen, a sérülések elkerülése érdekében tarts távolságot a fáktól és dísznövényektől, valamint a fából készült teraszoktól.
Nagyon praktikus: a barkácsáruházban méteráruként vásárolhatsz trimmelőzsinórokat, ha azok elhasználódtak, és te magad is könnyen feltekerheted őket az orsóra.