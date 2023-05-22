Fűnyírás nyáron: kell-e nyírni a füvet hőségben?

Ez nem tanácsos. A nyári forró és száraz időszakokban nem szabad túl intenzíven nyírni a gyepet. Ennek oka, hogy a hosszabb fűszálak megvédik a talajt és a fű gyökereit a túlzott kiszáradástól, és így biztosítják a növények egészséges növekedését.



Fűnyírás és az évszakok: mikor és milyen gyakran kell nyírni a füvet?

A gyepet akkor kell először lenyírni, amikor tavasszal megkezdődik a kertészkedési szezon. Ettől kezdve hetente egyszer vagy kétszer optimális füvet nyírni, egészen őszig. A fűfélék különösen gyorsan nőnek május és június között; ebben az időszakban mindenképpen hetente egyszer kell nyírni a füvet. Télen a hideg miatt a fű nem nő, így fűnyírásra sincs szükség.

Célszerű-e nedves gyepet nyírni?

Nem, nedves gyepet nem tanácsos nyírni. Ennek oka, hogy a fűszálakat nem lehet pontosan levágni, ha nedvesek, és emiatt összetapadtak. Ez egyenetlen vágási eredményhez vezet. És több erőfeszítésre van szükség, mivel a nyesedék ahelyett, hogy szétterülne vagy teljes egészében a fűgyűjtő zsákba repülne, inkább csomókba áll össze.