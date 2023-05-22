HOGYAN TÁVOLÍTSUK EL A GYOMOKAT? PRAKTIKUS TIPPEK
A kertek szerelmesei jól ismerik ezt: örülnek, hogy itt a tavasz, végre beindul a kertészkedési szezon, és minden pompásan virágba borul. Bárcsak ne lenne az a bosszantó természetes "ellenség", ami káoszt okoz a kerti ágyásokban, a gyepen, a járdákon és a teraszokon – a gyomok! A jó hír az, hogy a gyomokat a megfelelő eszközökkel kordában lehet tartani. De mire figyeljünk a gyomok eltávolításánál? Íme öt kérdés és a válaszok.
Segítenek a házi praktikák a gyomtalanításban?
Egyértelműen, az otthoni praktikák megfelelően alkalmazva nagyon hatékonyak, és ideális alternatívát jelentenek, ha professzionális kerti szerszámok nem állnak rendelkezésre. Persze attól is függ, hogy mennyi időt akarunk fektetni a probléma megoldásába. Ha gyorsan és a lehető legegyszerűbben szeretnéd eltávolítani a gyomokat, jobb, ha a profi eszközöket használod. A botanikusok és a kertészkedés szerelmesei azonban tudják, hogy van néhány házi trükk, amely megkönnyítheti a gyomok eltávolítását.
A forró víz hagyományos házi gyógymód, és tartósan eltávolítja a gyomokat. Például a zavaró gyomra önthetjük krumpli vagy tészta forró főzővizét ahelyett, hogy egyszerűen kiöntenénk a mosogatóba. A lobogó forró víz elpusztítja a gyom összes sejtjét, ám a hatás növeléséhez ezt a folyamatot többször is meg kell ismételni. További hátránya, hogy a gyomok nem tűnnek el azonnal, a folyamat eltart egy ideig.
Egy másik lehetőség a gyomok "megfojtása". Ez jól működik a kertészetekben kapható kéregmulccsal. A kéregmulcs tanninokat tartalmaz, amelyek gátolják a gyomok csírázását.
Van-e tökéletes alkalom a kert gyomlálására?
Gyomlálni esőzés vagy öntözés után a legcélszerűbb, amikor a talaj nedves és lazább. A gyökér és a magvak gyakran kevésbé ellenállóak, ha a talaj puha.
Bármilyen módszert vagy kerti eszközt használsz a gyomok hatékony eltávolítására, jobb, ha évente többször is kigyomláljuk a vadon növő bajkeverőket, mert ha túl sokáig vársz, még időigényesebb lesz a gyomirtás. Ráadásul a szeretett virágoknak és haszonnövényeknek is jobb, mert nem kell osztozniuk a gyomokkal a vízen. Apropó, ha lenyírod a sövényeidet és bokraidat, a nyesedéket azonnal dobd ki, így az nem biztosít majd táptalajt a gyomoknak és a mohának.
Mi segít a gyomok ellen?
A gazokat, azaz a kultúr- és dísznövényekkel ellentétben emberi beavatkozás nélkül növekedő növényeket gyomnövényeknek vagy vadnövényeknek nevezzük. Mivel a gyomok véletlenszerűen és folyamatosan nőnek a kert számos szegletében, nem is olyan könnyű visszaszorítani őket. Az olyan gyomok, mint a gyermekláncfű vagy a útifű, elsősorban a virágágyásokban és a gyepen nőnek. A térkövek fugáiban is megjelennek. A legtöbben hagyományos fugakaparóhoz, kerti spaklihoz vagy kis csákányhoz folyamodnak. Ezzel a módszerrel is eltávolíthatók a gyomok, de ez nagyon időigényes, mivel a munka lassú és kimerítő.
A gyomnövények hatékony és környezetbarát eltávolítására több módszer is létezik, amelyeket a legjobb kombináltan alkalmazni. A gyomlálás az egyik, de ez nagyon időigényes. Először is a burkolt területet seprűvel meg kell tisztítani a durvább törmeléktől, például a levelektől, majd alaposan meg kell tisztítani az fugákat. Ez speciális fugakaparóval működik a legjobban. Ez nagyon időigényes lehet, ha sok fugáról van szó. Ezután seprűvel távolítsd el a törmeléket. A következő lépés a moha vagy a gomba eltávolítása.
Hogyan távolítsuk el hatékonyan a gyomokat?
Manapság már léteznek olyan speciális kertészeti eszközök, amelyek megkönnyítik a gyomtalanítást, és jelentősen csökkentik a szükséges munkamennyiséget. Ilyen eszköz például a vezeték nélküli gyomeltávolító. A kőteraszok és a burkolt kocsifelhajtók kényelmesen és mindenekelőtt gerinckímélő módon szabadíthatók meg a gyomoktól. Mindössze néhány lépésre van szükség:
- Ha gyomkiszedővel akarod a gyomokat eltávolítani, válassz egy száraz napot erre a célra. A készülék száraz körülmények között működik a leghatékonyabban.
- A gyomkiszedővel való munka során mindig viselj megfelelő védőruházatot. Ez kesztyűt, fülvédőt, masszív cipőt és védőszemüveget jelent.
- Először állítsd be a teleszkópos nyelet a kívánt magasságba. Ezután csatlakoztasd a keféket és állítsd be a forgó fejet, majd told be az akkumulátort a tartójába, amíg az hallhatóan be nem kattan.
- A hagyományos fűnyíróhoz hasonlóan itt is meg kell nyomni és nyomva kell tartani a kioldógombot, mielőtt a bekapcsológombbal keresztül elindítható a gyomkiszedő. Ezután engedd ki a feloldó gombot.
- Most lassú mozdulatokkal és enyhe szögben, nyomóerő kifejtése nélkül vezesd végig a gyomirtót a felületen. Ez lehetővé teszi, hogy a műanyag forgókefe minden gyomot eltávolítson a felületről. Nagyon makacs burjánzás esetén ezt a lépést többször is végezd el.
Vegyszeres gyomeltávolítás
Rendszeresen olvashatsz olyan vegyszeres gyomirtókról, amelyek vízzel hígítva használhatók a gyomnövények ellen. Ezt azonban nem javasoljuk, mert a vegyszerek megtámadják a növényeket és a talajt. A talajvízbe is beszivároghatnak. Ezért a jogszabályok gyakran tiltják a növényvédő szerek használatát.
Égetéses gyomeltávolítás
Egy másik népszerű módszer a gyomok eltávolítására az égetés. A gyomtalanításnak ez a módszere sem ajánlott, mivel a gyomok elégetése tűzveszélyes a környező növényekre és épületekre, valamint a kis állatokra nézve.