Segítenek a házi praktikák a gyomtalanításban?

Egyértelműen, az otthoni praktikák megfelelően alkalmazva nagyon hatékonyak, és ideális alternatívát jelentenek, ha professzionális kerti szerszámok nem állnak rendelkezésre. Persze attól is függ, hogy mennyi időt akarunk fektetni a probléma megoldásába. Ha gyorsan és a lehető legegyszerűbben szeretnéd eltávolítani a gyomokat, jobb, ha a profi eszközöket használod. A botanikusok és a kertészkedés szerelmesei azonban tudják, hogy van néhány házi trükk, amely megkönnyítheti a gyomok eltávolítását.

A forró víz hagyományos házi gyógymód, és tartósan eltávolítja a gyomokat. Például a zavaró gyomra önthetjük krumpli vagy tészta forró főzővizét ahelyett, hogy egyszerűen kiöntenénk a mosogatóba. A lobogó forró víz elpusztítja a gyom összes sejtjét, ám a hatás növeléséhez ezt a folyamatot többször is meg kell ismételni. További hátránya, hogy a gyomok nem tűnnek el azonnal, a folyamat eltart egy ideig.

Egy másik lehetőség a gyomok "megfojtása". Ez jól működik a kertészetekben kapható kéregmulccsal. A kéregmulcs tanninokat tartalmaz, amelyek gátolják a gyomok csírázását.