Öntözési felszerelés:

Először érdemes eldönteni, hogy melyik vízforrást használjuk, és hogyan jut el onnan a víz a növényekhez. Az öntözéshez háromféle vízforrás áll rendelkezésre: esővizet gyűjtőtartályból, talajvizet kútból, vagy a hagyományos locsolócsövet, amelyet a ház vízvezetékéhez csatlakoztathatunk. Az utóbbi költségesebb, ezért érdemes lehet egy szivattyús öntözőrendszerbe beruházni. A víz elosztásához számos lehetőség áll rendelkezésre: szórófejek, locsolócsövek, fúvókák, szivattyúk és vízidőzítők. Például a csőrendszer tárolásához megfelelőek a tömlőkocsik vagy tömlőtartók.

Rendszeresség:

Az öntözés alapelve: a rendszeres öntözés a nyerő! A növényeket és ágyásokat bőségesen kell öntözni, hogy a víz mélyen a talajba szivároghasson, így elérje a gyökereket. Kerüljük a mindennapi öntözést; ez nemcsak költséges és energiaigényes, de nem is szükséges. Az öntözés gyakorisága a talaj típusától is függ. Ezt az ökölszabályt jegyezhetjük meg: a homokos talajt körülbelül négy naponta, az agyagos talajt hetente egyszer öntözzük.