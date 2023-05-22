Praktikus tippek a kert öntözéséhez
Amikor nyáron emelkednek a hőmérsékletek, és napokig nem esik az eső, a kerttulajdonosok számára ez azt jelenti, hogy a virágokat, zöldségnövényeket és a gyepet rendszeresen öntözni kell. De mire érdemes figyelni az öntözés során? Ezekkel a tippekkel a kert könnyedén átvészelheted a meleg évszakot.
Mikor és hogyan öntözzem a kertet?
A gyep, a dísznövények, a kerti növények és virágok rendszeres öntözése kötelező, ha szép zöld kertet szeretnénk. Az öntözés során azonban van néhány dolog, amire figyelni kell. Különösen fontos a megfelelő időpont, felszerelés, és a helyes öntözési technika. Tudni kell azt is, hogy a növények és a talaj különböző igényekkel rendelkeznek, és ezeket figyelembe kell venni az öntözés során.
Öt tipp a helyes kertöntözéshez
A megfelelő időpont:
A kora reggel vagy délelőtt ideális az öntözésre. Főleg nyáron, amikor napközben nagyon meleg van, a víz így fokozatosan szivároghat le a talajba. Soha ne öntözzünk a tűző napsütésben, mert ilyenkor a víz gyorsan elpárolog, és lehet, hogy egyáltalán nem jut el a gyökerekhez. Sokan munka után, este öntöznek. Ez is egy lehetőség, ám ilyenkor fennáll a veszély, hogy csigákat vonz a kertbe, mivel a levelek sokáig nedvesek maradnak – igazi paradicsom a kártevők számára.
Öntözési felszerelés:
Először érdemes eldönteni, hogy melyik vízforrást használjuk, és hogyan jut el onnan a víz a növényekhez. Az öntözéshez háromféle vízforrás áll rendelkezésre: esővizet gyűjtőtartályból, talajvizet kútból, vagy a hagyományos locsolócsövet, amelyet a ház vízvezetékéhez csatlakoztathatunk. Az utóbbi költségesebb, ezért érdemes lehet egy szivattyús öntözőrendszerbe beruházni. A víz elosztásához számos lehetőség áll rendelkezésre: szórófejek, locsolócsövek, fúvókák, szivattyúk és vízidőzítők. Például a csőrendszer tárolásához megfelelőek a tömlőkocsik vagy tömlőtartók.
Rendszeresség:
Az öntözés alapelve: a rendszeres öntözés a nyerő! A növényeket és ágyásokat bőségesen kell öntözni, hogy a víz mélyen a talajba szivároghasson, így elérje a gyökereket. Kerüljük a mindennapi öntözést; ez nemcsak költséges és energiaigényes, de nem is szükséges. Az öntözés gyakorisága a talaj típusától is függ. Ezt az ökölszabályt jegyezhetjük meg: a homokos talajt körülbelül négy naponta, az agyagos talajt hetente egyszer öntözzük.
A növények és a talaj igényeinek figyelembevétele:
Kerüljük a túl hideg víz használatát. A hideg csapvíz stresszt okoz a legtöbb növény számára, jobb az esővizet használni, és szivattyúval adagolni. A csapvíz is használható, de hátrányai vannak a talajvízhez vagy az esővízhez képest. A víz sokkal hidegebb, ami stresszt jelenthet a növényeknek. Emellett a vízminőség helyi különbségeit is figyelembe kell venni; a kemény víz árt a növényeknek. Az öntözési tervet nehéz általánosítani, mert a különböző növények vízigénye eltérő. Az ágyásba ültetett növények kevesebb vizet igényelnek, mint a cserepes növények. A növény levelei árulkodhatnak a vízigényről; a sok vékony, puha levél magas vízigényt jelez, míg a vastag, kemény vagy szőrös levelek kevesebb vizet igényelnek.
Tél közeledtével:
A kertöntöző rendszerek víztelenítése fontos kérdés, amikor téliesítjük a kertet. A szennyezett víz eltávolításához például a piszkosvizes szivattyúk, medencékhez pedig a lapos szívású búvárszivattyúk ajánlottak.
Öntözőkanna, locsolócső vagy öntözőrendszer?
Az öntözőkanna még mindig a kert alapfelszereléséhez tartozik. A modern és hatékony eszközök ellenére az öntözőkanna szinte minden kertben megtalálható, hiszen tökéletesen alkalmas a cserepes növények és ágyások gondos öntözésére. A hozzá csatlakoztatható zuhanyfej segítségével kíméletesen öntözhetjük a dísznövényeket. Az öntözőkanna egyetlen hátránya, hogy gyakran kell újratölteni, ami erőt igényel és könnyen váll- és hátfájdalmat okozhat.
Kézi vagy automata öntözés? Ha nagyobb területeket kell öntözni, egyedül a locsolócső használata csak korlátozottan hatékony. Ha csak egy kisebb füves terület öntözéséről van szó, akkor nyugodtan választhatunk egy locsolócsövet, amelyhez szórófejet vagy permetező szárat csatlakoztatunk. A Kärcher locsolócsövek strapabíróak, nem törnek meg, ami növeli élettartamukat.
Nagyobb kertterületek esetén azonban érdemes öntözőrendszert választani. Egy egyszerű szórófej is elegendő lehet, amelyet tömlőn keresztül csatlakoztatunk a vízforráshoz vagy szivattyúhoz. A mobil szórófejek különösen alkalmasak erre a célra, mivel állítható a szórásszélességük és a vízmennyiségük, így hatékonyan öntözhetjük a kertet. Fontos, hogy a szórófejet az öntözendő terület formája és igényei szerint válasszuk ki.
Öntözőrendszer: hatékony és víztakarékos megoldás! Aki még professzionálisabb megoldást keres, a szivattyúkkal összehangolt öntözőrendszerekre támaszkodhat. Ezek az öntözőrendszerek nemcsak időt takarítanak meg, hanem hatékonyan és fenntartható módon biztosítják a növények és gyep vízellátását is, célzottan adagolva a vizet a különböző kertterületekhez.
Hogyan öntözzük a kertet esővízzel?
Az öntözés végső megoldása természetesen a kert elrendezésétől és az egyéni ízléstől függ. Érdemes azonban tudni, hogy milyen előnyei vannak az esővízzel történő öntözésnek. Az esővíz használata ingyenes, környezetbarát és kíméletes a növények számára. Az esővíz természetes, tiszta és szennyeződésmentes, így kiválóan alkalmas a kert öntözésére. Bár a csapvíz is tiszta, keménysége régiónként változhat, és régi vízvezetékek miatt nem kívánt lerakódások is lehetnek benne. Az esővíz viszont természeténél fogva tiszta és semleges pH-értékű.
Hogyan gyűjtsük az esővizet? Számos megoldás létezik, például ciszternák, mély kutak vagy esővíztartályok. Az így gyűjtött esővíz a hordószivattyúk, kerti szivattyúk vagy öntözőrendszerek segítségével könnyen eljuttatható a növényekhez és ágyásokhoz.
Talajvíz és kútvíz használata a kert öntözéséhez
Hasonlóan az esővízhez, talaj- és kútvízzel történő öntözés esetén sem kell aggódnunk a vízminőség miatt. Ha kútvizet használunk, érdemes előzetesen tájékozódni a talajvíz szintjéről, amit a helyi vízügyi hatóságoknál megtudhatunk. Esetleg a szomszédok is adhatnak hasznos információkat.
A kút telepítése kezdeti beruházást igényel, de hosszú távon gazdaságos megoldás lehet, hiszen a csapvízzel történő öntözés folyamatos költséget jelent, míg a kút kialakítása egyszeri befektetés, amely néhány év alatt megtérülhet. Fontos tudni, hogy a kút telepítése előtt engedélyre lehet szükség, és érdemes tájékozódni a helyi előírásokról.
A kútvízzel történő öntözés környezetbarát alternatívát jelent a csapvízzel szemben. A víz eljuttatásához szivattyúra is szükség van. A nagynyomású szivattyúk különösen alkalmasak erre, mivel akár 7000 liter vizet is képesek óránként szállítani, így kiválóan használhatók tó vagy kút vizének szállítására.
Automatikus öntözés szivattyúval
Az automatikus öntözés segítségével rengeteg időt takaríthatunk meg, és hatékonyan gondoskodhatunk a kert vízellátásáról. Az öntözési érzékelők és időzítők használatával teljes mértékben szabályozhatjuk, hogy mikor és mennyi vizet kapjon a kert. Az automatikus öntözőrendszer különösen praktikus, ha elutazunk, de nincs, aki elvégezze helyettünk az öntözést. A vízidőzítők és öntözőórák segítségével az öntözést például korán reggelre programozhatjuk, amikor a hőmérséklet még alacsonyabb.
Az automatikus öntözés tehát egyszerre praktikus és gazdaságos megoldás, amely biztosítja a növények számára a megfelelő mennyiségű vizet, miközben víztakarékos és fenntartható is.