Mire figyelj a térkőtisztításkor?

Teljesen normális, hogy egy burkolt kocsibeálló vagy terasz az időjárás hatására idővel kevésbé újnak néz ki a használat miatt. Egyes esetekben akár el is színeződhet, (például gyümölcsfák metszése vagy egy kerti parti után). Hasznos eszközök a térkő tisztításához például a hézagkaparók, seprűk és magasnyomású mosók. Ezenkívül a térköveket kis csákánnyal, seprűvel és kerti tömlővel is lehet tisztítani. A speciális térkőtisztítók mellett vannak házi szerek (mint a szódabikarbóna, ecet és mosogatószer), amelyeket a térkövek tisztításához használhatunk.

Mi működik valójában? És mit kell kerülni a térkőtisztítás során? Ahogy Rómába is több út vezet, úgy a térkövek tisztításának vagy a gyomok eltávolításának is számos módja van. Elsősorban különböző eszközökre és tisztítószerekre van szükség. Az, hogy mi a legjobb módszer a térkövek tisztítására, attól függ, milyen anyagból készültek az utak és a kocsibeállók – természetes kő, beton vagy agyag. Az időjárás szintén szerepet játszik.