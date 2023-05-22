GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A TÉRKŐTISZTÍTÁSHOZ
Annak érdekében, hogy a kerted továbbra is álmaid oázisa maradjon, némi munkára is szükség van. Nemcsak a kert tavaszi előkészítésekor, hanem a kertészeti szezon során is. A terasz, a sétány és a kocsibeálló elkerülhetetlenül koszolódik, ahogy gallyak és levelek gyűlnek össze. Az időjárás változása is negatív hatással lehet a térkövekre. Moha, gyomok vagy zuzmók kezdhetnek növekedni a térkövön. Kövesd ezeket a tippeket, hogy újra tisztává varázsold a térköveket!
Mire figyelj a térkőtisztításkor?
Teljesen normális, hogy egy burkolt kocsibeálló vagy terasz az időjárás hatására idővel kevésbé újnak néz ki a használat miatt. Egyes esetekben akár el is színeződhet, (például gyümölcsfák metszése vagy egy kerti parti után). Hasznos eszközök a térkő tisztításához például a hézagkaparók, seprűk és magasnyomású mosók. Ezenkívül a térköveket kis csákánnyal, seprűvel és kerti tömlővel is lehet tisztítani. A speciális térkőtisztítók mellett vannak házi szerek (mint a szódabikarbóna, ecet és mosogatószer), amelyeket a térkövek tisztításához használhatunk.
Mi működik valójában? És mit kell kerülni a térkőtisztítás során? Ahogy Rómába is több út vezet, úgy a térkövek tisztításának vagy a gyomok eltávolításának is számos módja van. Elsősorban különböző eszközökre és tisztítószerekre van szükség. Az, hogy mi a legjobb módszer a térkövek tisztítására, attól függ, milyen anyagból készültek az utak és a kocsibeállók – természetes kő, beton vagy agyag. Az időjárás szintén szerepet játszik.
Hogyan tisztítsd meg a térköveket: először a durva szennyeződéseket távolítsd el!
Mielőtt megtisztítanánk a térkövek közötti hézagokat, először a durva szennyeződéseket kell eltávolítani a térkövek felületéről. Ez megakadályozza, hogy a szennyeződés tovább terjedjen és bepiszkítsa a terasz területét vagy a ház falát a térkőtisztítás közben.
A levelek és laza gallyak összegyűjtésére hagyományos seprű vagy kerti gereblye is használható. A legjobb műanyag modelleket használni, hogy elkerüljük a burkolt felületek karcolását. Azok, akiknek különösen nagy területeket kell megtisztítaniuk, seprőgépet is használhatnak. Ezeknek a praktikus segítőknek nagyszerű előnyei vannak. Nem kell lehajolni, és rengeteg időt takaríthatunk meg, mert a leveleket és egyéb szemetet azonnal összegyűjtik. Csak annyit kell tenni, hogy a zöldhulladékot az organikus kukába borítjuk.
A durva szennyeződéseket rendszeresen el kell távolítani a térkövekről. Ez segít megelőzni a moha, gyomok és makacs gombás zuzmók kialakulását, mivel ezek különösen árnyékos és nedves helyeken nőnek.
Tipp
A térkövek rendszeres tisztítása elengedhetetlen – különösen, ha szósz vagy bor ömlött ki a grillpartin vagy kerti partin. Ha zsír és olaj került a térkőre, gyorsan képződhetnek csúnya és makacs foltok. Egy speciális terasz- és padlótisztító koncentrátum segít ezek ellen. Ezt magasnyomású mosóval vagy permetező palackkal lehet felvinni a szennyezett felületre. Ha nincs kéznél speciális tisztítószer, az olajfoltok felszívhatóak például macskaalommal vagy fűrészporral is, amit aztán egyszerűen el lehet söpörni.
Tisztítsd meg a térkövek közötti hézagokat is!
Miután a durva szennyeződéseket eltávolítottad, eljött a térkövek közötti hézagok tisztításának ideje. Ezt a lépést soha ne hagyd ki, mivel a gyomok gyakran nőnek a résekben, és különben a térkövek felületén szóródnak szét, amikor lemosod őket!
A nemkívánatos zöldnövényzet eltávolításához a legjobb egy speciális hézagkaparó. Alternatívaként használhatunk hagyományos kerti kapát vagy spatulát is. Ez a módszer olcsó és környezetbarát, de sok időt és türelmet igényel. Ezenkívül ha helytelenül végezzük, a gyakori lehajolás gyorsan hát- és térdfájdalmat okozhat. A pitypang, valamint más gyomok különösen hatékonyan és hátfájás nélkül eltávolíthatók egy vezeték nélküli gyomeltávolítóval. Legyen szó a hátsó udvari kőteraszról vagy a burkolt udvari kocsibeállóról, a térkő tisztítása biztonságos és egyszerű lehet: használat közben mindig viselj megfelelő védőruházatot (beleértve a stabil lábbelit, kesztyűt, valamint szükség esetén védőszemüveget és fülvédőt)!
Először állítsd be a teleszkópos nyél hosszát, majd helyezd be a kefét, és állítsd be az elforgatható fejet! Ezután told a helyére az akkumulátort, amíg hallhatóan nem kattan. A gyomeltávolítót a kioldógomb és a készülék kapcsoló egyidejű megnyomásával lehet bekapcsolni. A készüléket kissé döntsd meg, majd lassú mozdulatokkal alkalmazd! Ez biztosítja, hogy a tisztítófej forgó keféje minden gyomot eltávolítson a térkő felszínéről. Ismételd meg ezt a lépést, ha a növekedés nagyon makacs lenne! Ezután söpörd össze a gyomokat, majd ártalmatlanítsd őket!
Hogyan tisztítsd meg a térköveket kerti tömlővel vagy magasnyomású mosóval?
Miután leseperted a szennyeződéseket és eltávolítottad az összes gyomot a hézagokból, itt az ideje elkezdeni a térkövek felületének tisztítását. Ha pontosan szeretnéd tisztítani őket, nyugodtan használj egy magasnyomású mosót! Alternatívaként egy kézi tisztítót is alkalmazhatsz erre a célra, de akár a házban használt vízzel is lemoshatod a burkolt területeket egy kerti tömlővel és permetező pisztollyal. Ez az elhasználódások ellenére is megtisztítja a térköveket, de a magasnyomású mosóval mind a hézagokat, mind a felületeket sokkal alaposabban megszabadíthatod a szennyeződésektől.
A magasnyomású mosó egy szennyeződéseltávolítóval kombinálva kiváló választás lehet. Ez nemcsak a felületről távolítja el a mohát és a gyomot, hanem a mélyedésekből is. Az ilyen típusú tisztítás folytonos ismétlése azt jelenti, hogy kevesebb idő jut a gyomok növekedésére. Ez segít megőrizni a térkövek felületének szépségét.
A térköveket magasnyomású mosóval és szennyeződéseltávolítóval három egyszerű lépésben megtisztíthatod:
- Csatlakoztasd a szennyeződéseltávolítót a magasnyomású mosóhoz, vagy modelltől függően állítsd be a forgó fúvókát a permetező pisztolyra!
- Tartsd a forgó vízsugarat függőlegesen a padló felett, és lassan mozgasd a felület fölött, közben 15 cm távolságot tartva a talajtól! Ha a hézagokra célzol, vedd figyelembe, hogy a hézagokba helyezett anyagokat is eltávolíthatod, ezért előfordulhat, hogy a hézagot újra kell tölteni homokkal.
- Befejezés után söpörd össze a fellazult gyomokat és ártalmatlanítsd őket!
Fontos, hogy mindig a lejtés irányában dolgozzunk, hogy a szennyezett víz elfolyhasson, és ne terjedjen el a már megtisztított felületre. Röviden összefoglalva, a magasnyomású mosók hatékony módját jelentik a burkolt utak és kőteraszok tisztításának. Különösen a sima felületeken ajánlott a beépített öblítő funkcióval rendelkező felülettisztító használata. Ezzel alaposan eltávolíthatók a zöld lerakódások és szennyeződések akár a nehezen elérhető sarkokban és széleken is. Az öblítőfúvókának köszönhetően a szennyezett víz egyidejűleg öblít is. Egyéb előnyök: a munkavégzés közben védve vagy, és a tisztítás gyorsabb, mint a tisztító fúvókával.
Vajon bármilyen típusú térkövet érdemes magasnyomású mosóval tisztítanod?
A természetes kőből (például gránitból vagy bazaltból) készült ösvények elég strapabírók és masszívak ahhoz, hogy magasnyomású mosóval tisztíthatók legyenek. Más a helyzet a betonból vagy terrakottából készült térkövekkel, mivel a vízsugár gyorsan károsíthatja ezeket a felületeket. Ugyanígy, ha a térköveknek nagyon széles hézagai vannak, ügyelni kell arra, hogy ne dolgozzuk túl keményen a vízsugárral, mert a kőlapok kilazulhatnak. A legjobb, ha egy szaküzletben érdeklődünk, melyik kőtípus alkalmas magasnyomású mosóval történő tisztításra.
Azok számára, akik már tudják, hogy a magasnyomású mosó nem jöhet szóba a kőteraszuk tisztításához, de mégis hatékonyan és időtakarékosan szeretnék tisztítani, választhatják a közepes nyomású mobil változatot. Egy kézi tisztítóval kíméletes, ám sikeres tisztítást lehet elérni. A tisztítást különösen hatékonnyá teszi egy megfelelő súroló tartozék. Alternatívaként a forgó fúvókával is dolgozhatunk, amely még a nehezebb szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja.
Segítenek a házi szerek a térkövek tisztításában?
A moha és gyomok eltávolításához számos házi szert használhatunk tisztítószerek helyett. Például, ha nem használunk speciális kőtiszítót a térkövek tisztításához, mosogatószert vagy szódabikarbónát is alkalmazhatunk. Azok, akik házi szert választanak, mindig ügyeljenek arra, hogy ezek biológiailag lebomlóak legyenek! Ezenkívül védőruházatot és védőszemüveget kell viselni használatuk során, különösen a szemek és a kezek védelme érdekében.