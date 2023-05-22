Hogyan tisztítsd meg megfelelően a télikert üvegtetejét

A télikert oldalsó ablakainak tisztítása nem különösebben bonyolult feladat, de ha a télikerted magas, vagy a tetőt szeretnéd tisztítani, akkor kicsit bonyolultabbá válik. Ez nemcsak a tisztítás miatt van, hanem azért is, mert ezek a több méter magasan található területek elérhetetlenek.

Alapvetően két lehetőséged van – vagy felmászol egy létrára és kézzel tisztítod a felületeket, vagy egy teleszkópos sugárcsővel kombinált magasnyomású mosót használsz, ami sokkal kevésbé veszélyes és időigényes megoldás.

Mielőtt nedves tisztításba kezdenél, először el kell távolítanod minden laza szennyeződést, amely felhalmozódott a télikert tetején és az ereszcsatornákban. Hagyományos takarítóeszközök (mint kefék, vödrök és permetezők, amelyeket a kerti tömlőhöz csatlakoztathatsz) és egy, az üveg széleinek tisztítására használatos kendő alkalmasak lehetnek ehhez a feladathoz. Még ne használd a magasnyomású mosót, különben csak szétszóródik a szennyeződés a télikert homlokzatán és üvegablakain! A legtöbb télikerti tető lejtős, ami megkönnyíti a felületek tisztítását a kerti tömlővel. A legjobb, ha óvatosan, a legmagasabb ponttól az ereszcsatornába öblítjük a szennyeződést. Egy másik tipp ahhoz, hogy extra munkát takaríts meg: helyezz egy tálat vagy szűrőt az ereszcsatorna alsó végére, hogy az összes lemosott szennyeződést felfogd, így az nem szivárog be a talajba, és nem koszolja be a teraszt. Érdemes az ereszcsatornából eltávolítani a törmeléket is, hogy az később ne duguljon el, és ne folyjon túl, amikor vizet használunk a tisztításhoz.

Most itt az ideje megkezdeni a télikert üvegtetejének tisztítását! Ehhez a legjobb, ha egy hosszabbítható teleszkópos sugárcsövet használunk (amelyhez egy kefe van rögzítve), majd csatlakoztatjuk a kerti tömlőhöz. Elengedhetetlen, hogy a létra szilárd, sík talajon álljon. Az extra biztonság érdekében kérj meg valakit, hogy tartsa meg. Először a tető tetejét tisztítsd meg, majd lassan dolgozz lefelé a lejtős éleken. Ha a szennyeződés különösen makacs, növeld a nyomást, és többször súrold át a piszkos területeket. Az ablaktisztító-szerek jó választások a munkához, mivel nemcsak azt biztosítják, hogy az üveg ragyogóan tiszta legyen, hanem a mohát is távol tartják. Az utolsó lépés az, hogy alaposan permetezzük le még egyszer az egész felületet vízzel.