A két részből álló hengerkefe-készlet ideális kiegészítő a PCL 4 terasztisztítóhoz, amelyet kifejezetten a sima és burkolt kőlapok és födémek alapos tisztításához, valamint a külső területeken történő egyenletes tisztításhoz fejlesztettek ki. Távolítsa el vele könnyedén a felületi szennyeződéseket, például az organikus kibúrjánzásokat vagy a mohát, így a terasz tisztításakor kiváló tisztítási eredményeket fog elérni.