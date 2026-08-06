Hengerkefe
Ideális kiegészítő a teraszok és erkélyek tisztításához: A PCL 4 terasztisztítóhoz készült kétrészes hengerkészlet. Könnyedén eltávolítja az organikus kibúrjánzásokat és a mohát a szabadban található sima kőlapokból.
A két részből álló hengerkefe-készlet ideális kiegészítő a PCL 4 terasztisztítóhoz, amelyet kifejezetten a sima és burkolt kőlapok és födémek alapos tisztításához, valamint a külső területeken történő egyenletes tisztításhoz fejlesztettek ki. Távolítsa el vele könnyedén a felületi szennyeződéseket, például az organikus kibúrjánzásokat vagy a mohát, így a terasz tisztításakor kiváló tisztítási eredményeket fog elérni.
Jellemzők és előnyök
Alaposan és egyenletesen tisztítja a sima kőfelületeket
A sörte anyagát kifejezetten a tisztítási feladatokhoz igazítottak
Optimalizált kefeprofil a sima kőfelületek tisztításához
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|134 x 100 x 100
Alkalmazási területek
- Teraszok
- Erkély