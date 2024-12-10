Termékkereső a Kärcher Professional gépekhez
Villámgyorsan megtalálható számtalan technológiai megoldás.
Bármilyen felhasználási területre is legyen szüksége, nálunk megtalálja a megfelelő professzionális gépet. Termékkeresőnk segítségével pillanatok alatt megtalálhatja a konkrét tisztítási feladathoz legmegfelelőbb berendezést.
Professzionális magasnyomású mosók
A kemény munka könnyűvé válik: professzionális magasnyomású mosóink gyorsan és hatékonyan elvégzik a legkülönbözőbb feladatokat. Ez magában foglalja az összes hideg- és melegvíz-gépet, valamint tisztítószert.
Professzionális száraz-nedves porszívók
Nedves vagy száraz, durva vagy finom: professzionális száraz-nedves porszívóink mindenféle szennyeződéssel megbirkóznak, és számos iparágban elengedhetetlenek – beleértve a speciális alkalmazásokat is.
Professzionális száraz porszívók
Száraz porszívók, állványos típusú porszívók, akkumulátoros porszívók vagy elektromos seprűk: professzionális termékcsaládunk minden alkalmazási területhez hatékony és felhasználóbarát megoldásokat kínál.
Professzionális seprőgépek
Ergonómikus és kevés porral járó tisztítás: professzionális seprőgépeink minden zugot megtisztítanak – akár kültéren, akár beltéren, kézzel tolva vagy vontatva.
Professzionális ipari porszívózási/poreltávolítási megoldások
Egy rendszer, amely valódi változást hoz: ipari porszívózási/poreltávolítási megoldásokat kínálunk minden változatban – a hordozható gépektől a kulcsrakész porszívózási és poreltávolítási rendszerekig.