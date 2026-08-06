PARK ÉS VÁROSGONDOZÁS

A tökéletes tisztaság szinte magától értetődő a Kärcher kommunális kisgép akkumulátoros sorozatával!
Ezek az innovatív kialakítású készülékek, azon felül, hogy a legoptimálisabb teljesítményen dolgoznak, környezet- és felhasználóbarát kialakításukkal tökéletes megoldást nyújtanak a mindennapi tisztítás során az utakon, járdákon, és a parkokban is.

Minimális zajkibocsájtásukkal még a zajérzékeny területeken, mint pl. iskolák, kórházak körül is nyugodtan használhatók.

Park és városgondozás
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Kommunális kisgépek

Innováció, környezettudatosság és szakértelem

A Kärcher kommunális technika készülékei és az innovatív akkumulátoros kommunális kisgépek sorozata tökéletesen kiegészítik egymást. Használatukkal nincs az a tisztításra váró feladat, amit ne lehetne könnyedén és gazdaságosan megvalósítani. Felhasználójuk még a kimondottan nehezen hozzáférhető helyeket is pillanatok alatt, kényelmesen megtisztítja.

Innováció és fenntarthatóság
A Kärchernél folyamatosan új fejlesztéseken és technológiákon dolgozunk. Számunkra a fenntarthatóság nem csupán egy üres kifejezés, hanem elkötelezettség.

Környezetbarát akkumulátoros készülékek
Kärcher akkumulátoros készülékek kommunális használatra tervezve. Környezetkímélő és felhasználóbarát megoldás – kevesebb kibocsátás, rezgés és kisebb hangerő.

Teljes körű szolgáltatást kínálunk 
Bármilyen tisztítási feladatról legyen szó – a Kärcher munkatársai bármikor szívesen segítenek megoldást találni a felmerülő problémára. Szakértelmünkkel és több évtizedes tapasztalatunkkal hatékony és gazdaságos ötlettel szolgálunk minden tisztítási feladatra.

 

Láncf?rész

Akkumulátoros Láncfűrész

Kompakt méret, rendkívüli teljesítménnyel. Ez, a Kärcher ipari akkumulátoros láncfűrész.
Amellett, hogy rendkívül kényelmesen használható, még a nehezen hozzáférhető helyeken is maximális tisztasággal takarít.

Egyedülálló előnyei:

  • Minimális karbantartását a korszerű akkumulátoros kivitelének és a speciális kopó alkatrészeket nem tartalmazó „Brushless” motorjának köszönheti.
  • Anyaga és felépítése meglepően nagy teherbírásra képes.
  • Felhasználója mindig maximális védelemben dolgozhat hiszen az elektromos lánckefék vészhelyzet esetén azonnal megállnak.
  • Hosszú élettartama gazdaságossá teszi.

Tökéletes munkát végez az alábbi feladatoknál:

  • Letört ágak és kidőlt fák eltávolításánál.
  • Fák és bokrok szépítési munkálatakor.
  • Kisebb és közepes méretű fák kivágása esetén.

Egy befektetés, ezer lehetőség - Kärcher lítiumion-akkumulátor

Előnyök, ami egy Kärcher akkumulátoros kommunális kisgépnél alaptulajdonság:

  • minden 50 Voltos akkumulátoros készülékkel kompatibilis
  • akkumulátora egyszerűen és gyorsan cserélhető
  • a piacon kapható többi akkumulátorhoz képest akár 50%-kal gyorsabb töltési idő
  • rendkívül nagy teljesítmény


Gazdaságos és hatékony megoldást nyújtanak a lítiumion-akkumulátoros készülékek önkormányzatoknak és vállalatoknak – akár napi szintű felhasználásra.

Akkumulátoros, illetve benzinüzemű készülékek előnyei:

0,0 % CO2-kibocsátások
0 üzemanyag fogyasztásuk és nem létező kipufogógázuk teljes mértékben környezetbarát felhasználásra tervezett.

Akár 50%-kal kevesebb zajterhelés 
Tökéletesen használható az olyan zajérzékeny területeken, mint az iskolák, parkok és lakóterületek - akár éjszaka is.

Közel 80%-kal kevesebb rezgés 
A csekély rezgésszint nem fárasztja többé a felhasználót, biztosítva ezzel a hatékony és kényelmes munkavégzést.

Akár 90%-kal alacsonyabb költségek 
Nagyon minimális karbantartást igénylő készülékek. Nincs benzinfogyasztásuk, így a hosszú élettartamú akkumulátor nagyfokú gazdaságosságot garantál.

Pár másodperc alatt indításra kész
Nincs szükség a benzinmotor kézi indítására és az üzemanyag utántöltésére sem.


Számítási alap: 3,5 óra/nap (munkaóra naponta), 250 nap/ év (munkanap évente), 1,5 l/óra 1,5 €/l (benzinfogyasztás és költségek), 0,29 €/kWh (áramköltség), 2,38 kg/l (COª-kibocsátás égetési folyamatoknál).

Akkumulátoros

Maximális kényelem munka közben is.

Tudtad, hogy egy megfelelő töltő a gyorsabb töltési időn felül extra kényelmet nyújt?

Az 50 Voltos akkumulátoron lámpák mutatják az aktuális töltöttségi szintet, és jelzik, hogy mikor kell ismét töltőre csatlakoztatni. Így felhasználóként teljes biztonsággal és naprakészen lehet használni a készülékeket, amik hozzájárulnak az egyszerű, kényelmes és gyors munkavégzéshez.

Tökéletes összjáték
Akku Bp 200 Adv

Akku Bp 200 Adv

Feszültség: 50 V
Kapacitás: 2,0 Ah
Teljesítmény: 100 Wh
Súly: 1,26 kg
Töltési idő: 25 min
Felhasználási időszak: 
Maximum 60 perc**/108 Szakasz

Akku Bp 400 Adv

Akku Bp 400 Adv

Feszültség: 50 V
Kapacitás: 4,0 Ah
Teljesítmény: 200 Wh
Súly: 2,21 kg
Töltési idő: 30 min
Felhasználási időszak:
Maximum 120 perc**/216 Szakasz

Akku Bp 800 Adv

Akku Bp 800 Adv

Feszültség: 50 V
Kapacitás: 7,5 Ah
Teljesítmény: 375 Wh
Súly: 2,87 kg
Töltési idő: 60 min
Felhasználási időszak:
Maximum 225 perc**/405 Szakasz

BC Adv tölt?

BC Adv Töltő

Feszültség: 220–240 V
Frekvencia: 50 Hz
Teljesítmény: max. 550 W

Videó

Rendkívüli erő, halk működés - minden helyzetben

A korlátlan és rugalmas tisztítás magától értetődő egy Kärcher kommunális kisgép használatával, hiszen a különböző teljesítménykategóriájú akkumulátorok a lehető legoptimálisabban, a felhasználói igények szerint vannak kialakítva.

Speciális kialakításukkal, rendkívül erős teljesítményükkel tökéletes megoldást nyújtanak a profi felhasználók számára a zajérzékeny területek gondozásánál is.

A hivatalos Kärcher webáruház

Eredeti Kärcher termékek közvetlenül a gyártótól, teljes gyártói háttérrel.

100% Kärcher – hivatalos webáruház
2 év garancia garanciahosszabbítási lehetőséggel
Ingyenes kiszállítás 35 000 Ft feletti rendelésnél
Gyors szállítás 1–3 munkanapon belül, országosan
60 napos visszaküldés a kötelező 14 nap helyett
Biztonságos online fizetés bankkártya · Apple Pay · Google Pay · utánvét · előreutalás
Saját márkaszerviz szakértői ügyfélszolgálati támogatással

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