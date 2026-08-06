PARK ÉS VÁROSGONDOZÁS
A tökéletes tisztaság szinte magától értetődő a Kärcher kommunális kisgép akkumulátoros sorozatával!
Ezek az innovatív kialakítású készülékek, azon felül, hogy a legoptimálisabb teljesítményen dolgoznak, környezet- és felhasználóbarát kialakításukkal tökéletes megoldást nyújtanak a mindennapi tisztítás során az utakon, járdákon, és a parkokban is.
Minimális zajkibocsájtásukkal még a zajérzékeny területeken, mint pl. iskolák, kórházak körül is nyugodtan használhatók.
Innováció, környezettudatosság és szakértelem
A Kärcher kommunális technika készülékei és az innovatív akkumulátoros kommunális kisgépek sorozata tökéletesen kiegészítik egymást. Használatukkal nincs az a tisztításra váró feladat, amit ne lehetne könnyedén és gazdaságosan megvalósítani. Felhasználójuk még a kimondottan nehezen hozzáférhető helyeket is pillanatok alatt, kényelmesen megtisztítja.
Innováció és fenntarthatóság
A Kärchernél folyamatosan új fejlesztéseken és technológiákon dolgozunk. Számunkra a fenntarthatóság nem csupán egy üres kifejezés, hanem elkötelezettség.
Környezetbarát akkumulátoros készülékek
Kärcher akkumulátoros készülékek kommunális használatra tervezve. Környezetkímélő és felhasználóbarát megoldás – kevesebb kibocsátás, rezgés és kisebb hangerő.
Teljes körű szolgáltatást kínálunk
Bármilyen tisztítási feladatról legyen szó – a Kärcher munkatársai bármikor szívesen segítenek megoldást találni a felmerülő problémára. Szakértelmünkkel és több évtizedes tapasztalatunkkal hatékony és gazdaságos ötlettel szolgálunk minden tisztítási feladatra.
Akkumulátoros Láncfűrész
Kompakt méret, rendkívüli teljesítménnyel. Ez, a Kärcher ipari akkumulátoros láncfűrész.
Amellett, hogy rendkívül kényelmesen használható, még a nehezen hozzáférhető helyeken is maximális tisztasággal takarít.
Egyedülálló előnyei:
- Minimális karbantartását a korszerű akkumulátoros kivitelének és a speciális kopó alkatrészeket nem tartalmazó „Brushless” motorjának köszönheti.
- Anyaga és felépítése meglepően nagy teherbírásra képes.
- Felhasználója mindig maximális védelemben dolgozhat hiszen az elektromos lánckefék vészhelyzet esetén azonnal megállnak.
- Hosszú élettartama gazdaságossá teszi.
Tökéletes munkát végez az alábbi feladatoknál:
- Letört ágak és kidőlt fák eltávolításánál.
- Fák és bokrok szépítési munkálatakor.
- Kisebb és közepes méretű fák kivágása esetén.
Egy befektetés, ezer lehetőség - Kärcher lítiumion-akkumulátor
Előnyök, ami egy Kärcher akkumulátoros kommunális kisgépnél alaptulajdonság:
- minden 50 Voltos akkumulátoros készülékkel kompatibilis
- akkumulátora egyszerűen és gyorsan cserélhető
- a piacon kapható többi akkumulátorhoz képest akár 50%-kal gyorsabb töltési idő
- rendkívül nagy teljesítmény
Gazdaságos és hatékony megoldást nyújtanak a lítiumion-akkumulátoros készülékek önkormányzatoknak és vállalatoknak – akár napi szintű felhasználásra.
Akkumulátoros, illetve benzinüzemű készülékek előnyei:
0,0 % CO2-kibocsátások
0 üzemanyag fogyasztásuk és nem létező kipufogógázuk teljes mértékben környezetbarát felhasználásra tervezett.
Akár 50%-kal kevesebb zajterhelés
Tökéletesen használható az olyan zajérzékeny területeken, mint az iskolák, parkok és lakóterületek - akár éjszaka is.
Közel 80%-kal kevesebb rezgés
A csekély rezgésszint nem fárasztja többé a felhasználót, biztosítva ezzel a hatékony és kényelmes munkavégzést.
Akár 90%-kal alacsonyabb költségek
Nagyon minimális karbantartást igénylő készülékek. Nincs benzinfogyasztásuk, így a hosszú élettartamú akkumulátor nagyfokú gazdaságosságot garantál.
Pár másodperc alatt indításra kész
Nincs szükség a benzinmotor kézi indítására és az üzemanyag utántöltésére sem.
Számítási alap: 3,5 óra/nap (munkaóra naponta), 250 nap/ év (munkanap évente), 1,5 l/óra 1,5 €/l (benzinfogyasztás és költségek), 0,29 €/kWh (áramköltség), 2,38 kg/l (COª-kibocsátás égetési folyamatoknál).
Maximális kényelem munka közben is.
Tudtad, hogy egy megfelelő töltő a gyorsabb töltési időn felül extra kényelmet nyújt?
Az 50 Voltos akkumulátoron lámpák mutatják az aktuális töltöttségi szintet, és jelzik, hogy mikor kell ismét töltőre csatlakoztatni. Így felhasználóként teljes biztonsággal és naprakészen lehet használni a készülékeket, amik hozzájárulnak az egyszerű, kényelmes és gyors munkavégzéshez.
Akku Bp 200 Adv
Feszültség: 50 V
Kapacitás: 2,0 Ah
Teljesítmény: 100 Wh
Súly: 1,26 kg
Töltési idő: 25 min
Felhasználási időszak:
Maximum 60 perc**/108 Szakasz
Akku Bp 400 Adv
Feszültség: 50 V
Kapacitás: 4,0 Ah
Teljesítmény: 200 Wh
Súly: 2,21 kg
Töltési idő: 30 min
Felhasználási időszak:
Maximum 120 perc**/216 Szakasz
Akku Bp 800 Adv
Feszültség: 50 V
Kapacitás: 7,5 Ah
Teljesítmény: 375 Wh
Súly: 2,87 kg
Töltési idő: 60 min
Felhasználási időszak:
Maximum 225 perc**/405 Szakasz
BC Adv Töltő
Feszültség: 220–240 V
Frekvencia: 50 Hz
Teljesítmény: max. 550 W
Videó
Rendkívüli erő, halk működés - minden helyzetben
A korlátlan és rugalmas tisztítás magától értetődő egy Kärcher kommunális kisgép használatával, hiszen a különböző teljesítménykategóriájú akkumulátorok a lehető legoptimálisabban, a felhasználói igények szerint vannak kialakítva.
Speciális kialakításukkal, rendkívül erős teljesítményükkel tökéletes megoldást nyújtanak a profi felhasználók számára a zajérzékeny területek gondozásánál is.
A hivatalos Kärcher webáruház
Eredeti Kärcher termékek közvetlenül a gyártótól, teljes gyártói háttérrel.
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