Park és városgondozás

Innováció, környezettudatosság és szakértelem

A Kärcher kommunális technika készülékei és az innovatív akkumulátoros kommunális kisgépek sorozata tökéletesen kiegészítik egymást. Használatukkal nincs az a tisztításra váró feladat, amit ne lehetne könnyedén és gazdaságosan megvalósítani. Felhasználójuk még a kimondottan nehezen hozzáférhető helyeket is pillanatok alatt, kényelmesen megtisztítja.

Innováció és fenntarthatóság

A Kärchernél folyamatosan új fejlesztéseken és technológiákon dolgozunk. Számunkra a fenntarthatóság nem csupán egy üres kifejezés, hanem elkötelezettség.

Környezetbarát akkumulátoros készülékek

Kärcher akkumulátoros készülékek kommunális használatra tervezve. Környezetkímélő és felhasználóbarát megoldás – kevesebb kibocsátás, rezgés és kisebb hangerő.

Teljes körű szolgáltatást kínálunk

Bármilyen tisztítási feladatról legyen szó – a Kärcher munkatársai bármikor szívesen segítenek megoldást találni a felmerülő problémára. Szakértelmünkkel és több évtizedes tapasztalatunkkal hatékony és gazdaságos ötlettel szolgálunk minden tisztítási feladatra.