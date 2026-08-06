ABLAK- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ

Egyszerűbb, kényelmesebb, gyorsabb

Hogy WVP 10 akkumulátoros kézi ablak- és felülettisztítónkat ablaktisztítóként használja, esetleg csempét, tükröt, vitrint, pultot vagy bármilyen más sima felületet tisztít vele, nincs jelentősége. A lényeg, hogy a könnyű és kézhezálló akkus ablaktisztító készülékkel szükség esetén akár fej fölött is csíkmentes tisztítási eredményeket érhet el – a kézzel állítható távtartónak köszönhetően egészen a peremekig garantált a tökéletes tisztaság.

Iránymutatóan rugalmas

Vízszintesen, függőlegesen, átlósan, fej fölött és ha szükséges, akár keresztbe is: WVP 10 ablak- és felülettisztítónk szinte minden mozdulatot követ és minden helyzetben csíkmentesen tisztít.