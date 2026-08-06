ABLAK- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ

A WVP 10 ipari ablak és felülettisztító készülékünk egy könnyed nedves tisztító bármilyen sima felülethez. Ezzel a robusztus, professzionális, akkumulátoros kézi ablaktisztítóval megerőltetés nélkül takaríthat csíkmentes eredménnyel: vízszintesen, függőlegesen, de még fej fölött is! Kiváló választás az ablakok, csempék, vitrinek, borhűtők, stb. tisztításához.

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Kärcher
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Egyszerűbb, kényelmesebb, gyorsabb

Hogy WVP 10 akkumulátoros kézi ablak- és felülettisztítónkat ablaktisztítóként használja, esetleg csempét, tükröt, vitrint, pultot vagy bármilyen más sima felületet tisztít vele, nincs jelentősége. A lényeg, hogy a könnyű és kézhezálló akkus ablaktisztító készülékkel szükség esetén akár fej fölött is csíkmentes tisztítási eredményeket érhet el – a kézzel állítható távtartónak köszönhetően egészen a peremekig garantált a tökéletes tisztaság.

Iránymutatóan rugalmas

Vízszintesen, függőlegesen, átlósan, fej fölött és ha szükséges, akár keresztbe is: WVP 10 ablak- és felülettisztítónk szinte minden mozdulatot követ és minden helyzetben csíkmentesen tisztít.

Tartozékok

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Megfelelő tisztítószerek

Általános, felület- és ablaktisztítók: természetesen használatra kész tisztítószerek teljes palettáját kínáljuk az ipari ablaktisztítás területén. Gyorsan és csíkmentesen szárad, kíméletes az anyagokhoz és a környezethez.

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Akkumulátorok és töltőkészülékek

A további akkumulátorok hasznos löketet adnak a munkaidőhöz egyéni igényei szerint. A szintén kapható gyorstöltő-készülékkel így elvileg teljes munkanapokon keresztül megszakításmentes munkavégzés válik lehetővé.

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Hasznos tartozékok

A különböző szélességű kiegészítő szívó- és lehúzó fejekkel, szóróflakon készletekkel vagy további mikroszálas kendőkkel készülékét hasznosan és igényeire szabva kiegészítheti.

Felszereltség és műszaki adatok

A WVP 10 ablaktisztító készüléket akkumulátorral (30 perces üzemidő), tisztítószerrel, töltőkészülékkel, szóróflakonnal és mikroszálas törlőhuzattal szállítjuk. A WVP 10 Adv változat kiegészítésként pótakkumulátort, cserélhető, keskeny szívófejet, egy második mikroszálas kendőt, valamint az egyszerű kivitel helyett egy gyorstöltő-készüléket is tartalmaz. Így ez a készülék szinte megszakításmentes munkavégzést tesz lehetővé a többi akkumulátoros ablaktisztítóval szemben.


A gyorsan forgó motor a 200 milliliteres tartályba kerülő szennyezett víz szokatlanul jó felszívásáról gondoskodik, A tartály maga egyszerűen és gyorsan kiüríthető, és igény esetén a mosogatógépben is megtisztítható.

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Videók

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