Generátorok és szennyvízszivattyú

Erős, nagy teljesítményű gépek Nincs áram a közelben? Nagy mennyiségű piszkos vízzel kell megbírkózni? Egyike sem akadály! Benzinüzemű áramfejlesztőink és szennyvízszivattyúink segítségével professzionálisan oldhatja meg ilyen típusú problémáit. Válassza a benzinüzemű PGG 3/1, 6/1 és 8/3 áramfejlesztőinket, amelyek független áramellátást biztosítanak hideg- és melegvizes magasnyomású mosók működtetéségez, például építkezéseken, kommunális felhasználás során, mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, a kertészetekben és a kézműves iparban. Plusz a WWP 45 szennyvízszivattyúnk megoldja az összes problémáját, ha nagy mennyiségű víz gyűlik fel építési gödrökben, pincékben, földalatti garázsokban vagy kábelcsatornákban.