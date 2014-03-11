VÍZADAGOLÓ BERENDEZÉS
Egészség, kényelem, tisztaság. Ezeket nyújtják a Kärcher vízadagoló berendezések.
Modern külsejével, innovatív szűrőrendszerével kifogástalan minőségű, folyamatos vízellátást biztosít.
Tudtad, hogy a Kärcher vízadagoló készülékek mindegyike egyénileg konfigurálható?
Legyen szó mentes, forró vagy szódavízről, hűtési teljesítményről, szűrő- és higiéniai koncepciókról, a WPD esetében minden szabadon konfigurálható. Kínálja meg munkatársait, ügyfeleit, látogatóit, garantáltan természetes ízű és kiváló minőségű vízzel!
Ismerd meg a WPD készüléket!
Az innovatív WPD készülékekkel a Kärcher újragondolta a vízadagoló berendezések fogalmát, és lehetőségeit, így a saját feliratozású gombok, színes kijelző csak a kezdet.
További 7 tényt mutatunk, amik mindegyike jellemzi az új WPD-ket.
- Tökéletes formatervezés
A modern külső és a könnyen tisztán tartható anyagok az új konfigurálható WPD készülékeknek csak egy részét jelentik. Ezen felül lehetőség van arra, hogy a vízadagoló elülső felületét a saját céged dizájnja szerint alakítsd ki vagy akár ingyenes reklámfelületként is használhatod.
- 6 kívánság, egyetlen érintéssel
A készülék gombnyomásra képes enyhén szénsavas, szénsavas vagy forró és nagyon forró vizet is adni, azon felül, hogy szénsavmentes, nem hűtött vagy hűtött vizet is ad. További előnye, hogy a szénsavas víz sem spriccel adagolás közben.
- Forró víz gombnyomásra
Egyetlen gombnyomás, és máris annyi forró vizet adagol a WPD, amennyire szükség van, ráadásul ennek köszönhetően nem csak kényelmesen bármikor lehet forró vizet adagolni, hanem töredékére csökkenti az energiafogyasztást.
- Folyamatos vízellátás
A vízvezeték hálózatra való közvetlen csatlakozással egy WPD-készülék tetszés szerinti mennyiségű vizet szállít. Akár 300 mm magasságú ivóedények is könnyedén megtölthetők vele.
- Csak csepegésmentesen
A csepptálcája túlfolyás ellen védelemmel van ellátva, ami akár a csepptálca-kifolyó lábazatban lévő gyűjtőtartályhoz vagy közvetlenül a lefolyóba csatlakoztatható. Így nem szükséges a csepptálcát rendszeresen kézzel üríteni.
- A pohár mindig kéznél van.
A tartólábban lévő poháradagolóval mindig kéznél van egy tiszta pohár. A készülék a Kärcher műanyag poharakkal és forró italokhoz való poharakkal kompatibilis.
- Ajánlat álló készülékre
A tartólábbal minden WPD Table-Top készülék szabadon felállítható. A tartólábban van hely egy nagy CO2-palacknak (10 kg), egy kannának a lefolyáshoz vagy akár egy kiegészítő hűtőnek (a WPD 600-nál) is.
Legyen olyan egyedi a Te WPD készüléked, mint Te magad!.
Fogyaszd a vizet úgy, ahogy igazán szereted! Ahány ember, annyiféle vízfogyasztási igény.
A konfigurálható Kärcher WPD vízadagolókkal szabadon megvalósítható minden ügyfél kívánság, ami a vízfogyasztást illeti.
Szükség szerinti hűtés
3 különböző hűtési kategória választható. A WPD 100 akár 50 személynek, WPD 200 akár 100 személynek, míg a WPD 600 több mint 100 személynek biztosít ivóvizet.
Hatékony szűrőkombinációk
Állítsd össze egyénileg a szűrőcsomagot: Válassz az aktív pure-szűrő, a hy-protect szűrő vagy az UV-szűrő közül.
Különböző vízfajták
Az elektronikai csomagok szerint akár 6 különböző vízfajta is előállítható: hűtött, nem hűtött, közepesen szénsavas vagy szénsavas, valamint forró és rendkívül forró.
Vízadagolás különböző méretekben
Vízadagolás különböző méretekben
A leadott vízmennyiség pontosan, lépésekben adagolható. Az S (kicsi), L (közepes) és XL (nagy) méret közül mindenki kiválaszthatja, hogy mennyi folyadékra van szüksége.
Gyors diagnózis
Kärcher Flotta Szerviz lehetővé teszi a gép és gép közötti kommunikációt. Így folyamatos és közvetlen kommunikáció van a WPD és az saját számítógéped/okostelefonod között. Ennek köszönhetően akár a szerviz kiegészítő kiszállása is elkerülhető.
Egyedi külső
A vízadagoló berendezés üveglapja az ügyfélre jellemző fóliaháttérrel (például a cég színei) is kialakítható vagy ingyenes reklámfelületként használható.
Miért fontos a tiszta víz?
A víz az ember egyik lételeme és a testben különböző funkciókat lát el. A víz kalóriamentes, segíti a zsírégetést és ezzel kiválóan támogatja közérzetünk javítását. A tiszta víz rendszeres fogyasztása igazolhatóan támogatja az egészséget, koncentrációt, teljesítőképességet és közérzetet.
Víz nélkül semmi sem megy
Az emberi test kb. 60%-a víz. A víz létfontosságú tápanyagokat, vitaminokat, sókat és ásványi anyagokat szállít a sejtekhez és elszállítja az anyagcseretermékeket.
Tudtad, hogy már 2% folyadékveszteség is érezhetően csökkenti a testi és szellemi teljesítőképességet, és olyan panaszokhoz vezethet, mint a fejfájás, fáradság és a koncentrációs képesség gyengülése.
A testünk tudja, hogy mire van szüksége
A Világegészségügyi Szervezet szerint minden embernek naponta 2-3 liter vízre van szüksége ahhoz, hogy aktív és jó teljesítőképességű legyen. Aki a szomját mindig olyan folyadékokkal oltja, mint a gyümölcslevek, limonádék vagy kávé, az nagyon sok savat, cukrot, koffeint és sokféle más anyagot vesz magához. A tiszta víz kalóriamentes és segíti a zsírégetést.
Tankolj friss energiát - közvetlenül egy WPD-ből
Érdekesség:
Egy WPD vízadagolóban minden ásványi anyag a vízben marad. A Kärcher WPD vízadagoló berendezések kényelmesen egészséges élvezetet nyújtanak, közvetlenül a vízcsatlakozásról, egyetlen gombnyomásra.
A Kärcher vízadagolóból jövő víznek egyszerűen csodálatos tiszta íze van.
Minden igényt kielégítő vízadagoló berendezés
Egyszerűen csatlakoztatható. Csekély helyigényű. Alacsony üzemeltetési és energiaköltsége van. Nincs raktárkészlet, nincs göngyöleg.
A Kärcher WPD 100, 200 és 600 vízadagolóival a munkatársak, ügyfelek és látogatók a vizet egyszerűen és kiváló minőségben élvezhetik a vizet! Ön pedig kedvező áron kínálhatja nekik mindezt!
Vállalatok és irodák
Friss ötletek is könnyebben jönnek a friss és tiszta vízfogyasztással. Mindenkinek ajánlott, aki az irodában jól akar teljesíteni.
Kiskereskedelem
A WPD, mint egy oázis, felfrissülést nyújt a vendégeknek míg várakoznak.
Ipar és kisipar
Nyerj energiát vízből. Tökéletes felfrissülést nyújt munka közben.
Egészségügy
Lételemként jelentősen hozzájárul az egészség megőrzéséhez. Tökéletes megoldás arra, hogy kényelmesen teljen a várakozási idő.
Közszolgálat
A friss víz a modern ügyfélkiszolgálás egyik szimbóluma. Iskolákban vagy nagy ügyfélforgalmú helyeken a WPD-t forró víz és szénsavas víz nélküli változatban javasoljuk.
Vendéglátás
Nem csak divatként, hanem praktikumként is hasznos vizet kínálni a szálloda recepcióján, a medencék és a szaunák környékén is.
Éttermek és étkezdék
A WPD 600 készülékkel olyan ott is garantált a felfrissülés, ahol igazán nagy szükség rá. Ideális választás étterembe, étkezdébe és cateringhez.
Tudatos és gazdaságos vízfogyasztás
A WPD készülék kifejezetten energiahatékony és gazdaságos készülék. A PET-palackokkal vagy kannákban szállított vízzel ellentétben környezetbarát megoldást jelentenek minden cég számára.
Energiacsökkentett üzemmód
A WPD 100, 200 és 600 energiacsökkentett üzemmódja egy speciális innováció, ami a vizet csak a gomb megnyomását követően, adagról adagra melegíti fel, ezáltal minimalizálva az energiafogyasztást. A hideg vizet hosszabb állás után kevésbé kell hűteni, így kevesebb energiát kell felhasználni a tárolásra.
eco!efficiency - készenléti üzemmód
Az eco!efficiency készenléti üzemmóddal minden Kärcher vízadagoló üzemelési ideje egyedileg beállítható úgy, hogy a készülék csak minimális energiával (< 0,5 Watt) üzemeljen az adott napokon. Például hétvégén, amikor a készüléket nem használják.
Ha minőség, akkor csak a Kärcher minőség jöhet szóba.
Mi az ami a Kärchert világpiac-vezetővé tette a tisztítás technikában?
A kiemelkedő ötletek, az optimális anyagkiválasztás, a precíz gyártás, a kompromisszummentes minőség-ellenőrzés, a korszerű szolgáltatások és az innováció. Az új, konfigurálható WPD vízadagoló automaták, a Kärcher mérnöki munka eredménye.
A jövőbe tekintve
A jövő így is, úgy is eljön. Jobb, ha már ma aktívvá és fenntarthatóvá alakítjuk.
A Kärchernél a fenntarthatóságot már régóta vállalati célként határoztuk meg. Ez az emberért és környezetért felelős vállalati viselkedés, a gazdaságosságon, a társadalmi felelősségen és a környezetvédelmen alapszik.
Környezetbarát módon és logisztika nélkül élvezhető tiszta víz
A Kärcher WPD vízadagoló készülékek használata jelentősen csökkenti a műanyaghulladékot, mert se műanyag palackokra, se kannákra nincs szükség. Ezzel sok energiát és az ahhoz kapcsolódó, a palackok és kannák szállításánál és tisztításánál fellépő CO2-kibocsátás is megtakarítható.
Egyidejűleg felszabadul a raktárfelület is ahol ezeket tárolják.
A termék CO2-lábnyoma
A Darmstadti Műszaki Egyetem egyik tanulmánya kimutatta azt, hogy a Kärcher WPD* vízadagolója a hűtött ivóvíz előállításához nagyon kevés energiát használ fel: Minden energiafelhasználás szén-dioxid formájában nyomokat hagy, tehát gyakorlatilag CO2-lábnyomot, amely az úgynevezett termék karbon lábnyom (PCF). Összehasonlításképpen a WPD vízadagoló PCF értéke a kannás víz PFC-értékének egy hatoda és kevesebb, mint a palackautomaták PCF értékének egy tizede.
*Összehasonlítási alap: Kärcher WPD 100 vízadagoló berendezés
Költséghatékony megoldás a vízfogyasztásra
A más rendszerekkel összehasonlított sokkal alacsonyabb összköltség meggyőző gazdasági érv a Kärcher vízadagoló berendezések mellett. A palackokkal és kannákkal szemben 1 liter WPD-ből származó víz csak egynegyedébe* kerül, tehát 4-szer kedvezőbb az ára.
*A Kärcher termékmenedzsment vizsgálatai alapján
Szabadalmaztatott csúcstechnológia
A Kärcher WPD (water purifying dispenser) vízadagolója egyedülálló, szabadalmaztatott higiéniai rendszerével minden erre vonatkozó európai szabványnak eleget tesz. A Németországban előállított WPD minden szempontból megfelel a Kärcher magas minőségi követelményeinek és ezáltal ügyfeleink igényeinek egyaránt.
Szabadalmaztatott higiéniai rendszer
A beépített termikus fertőtlenítés Kärcher szabadalom: minden vizet továbbító vezetéket, fűtő- és hűtőelemet, a hy-protect-szűrőt, valamint a vízkiadószelepet a készülék megfelelő időközönként forró vízzel fertőtleníti. Ezzel a hagyományos rendszerekhez képest szervizköltséget takarítható meg ráadásul a környezetet is óvja.
Innovatív szűrőkoncepció
4 féle különböző tisztítási koncepcióval minden igényt kielégít.
- Az aktív-pure szűrő, amely egy zsugorított aktívszén-tömb, eltávolítja a klórt, a nehézfémeket és a maradványokat a vezetékből és a legjobb ízről gondoskodik.
- A hy-protect szűrő az ultraszűrés segítségével higiéniailag kifogástalan vizet biztosít.
- A rendkívül finom pórusú membrán megbízhatóan visszatartja a baktériumokat és a vírusokat. Azonban minden, a vízben található ásványi anyag benne marad.
- A hy-pure szűrő az aktív-pure szűrő és a hy-protect szűrő kombinációja. Az UV-protect UV-lámpa az ultraibolya fény segítségével megbízhatóan eltávolítja a baktériumokat és vírusokat.
Automatikus öblítés
A termikus fertőtlenítésre használt automatikus öblítési folyamat egy tetszés szerinti időpontra, például éjszakára is beállítható. Amint végez a készülék az öblítéssel, a WPD vízadagoló automata ismét azonnal üzemkész.
Vízkiadás érintésvédelemmel
A Kärcher vízkiadószelep úgy van elhelyezve, hogy a felhasználó nem érintheti meg. Ez is a maximélis higiéniát biztosítja.
Felületi fertőtlenítés
A Kärcher higiéniai koncepcióját az RM35 fertőtlenítőszer teszi teljessé, így mindig ragyogóan tiszta lesz a készülék.
A test mindig tudja, hogy mire van szüksége
Tény, hogy az ember nem tud előre, tartalékra inni.
Minden egyes nap újra és újra tiszta vízre van szüksége a szervezetünknek ahhoz, hogy egészséges, életteli és teljesítőképes maradjon.
Hogy mennyi vízre van szüksége egy embernek?
Erre nem adható egyszerű, pontos válasz, mivel szükségleteink különbözőek, és függenek az életkortól, testsúlytól, egészségi állapottól és a fizikai igénybevételtől. Ehhez természetesen hozzájárulnak még további külső tényezők, mint például a környezeti hőmérséklet.
A Kärcher vízivás-emlékeztetője segít, hogy mikor mennyit igyál
Mindennapjainkat nagyon gyakran a stressz uralja. És egyáltalán nem könnyű, hogy a határidők, telefonhívások, megbeszélések közepette és a kapkodásban ne legyen elfelejtve a vízivás.
A Kärcher vízivás-emlékeztetője erre is megoldást nyújt. Ez nem csak a személyes folyadékszükségletet számítja ki, hanem a teljes megivott mennyiséget ésszerűen osztja el egész napra, és a megfelelő időpontban emlékezteti a felhasználóját a vízfogyasztásra.
Hogyan működik?
Egyszerűen töltsd le a vízivás-emlékeztetőt és írd be a személyes adatait. Ezután a programot egész nap futtasd, és szokj hozzá lépésről lépésre az egészséges vízivási szokáshoz.
Asztali számítógépre
Mentsd el az adatokat először a számítógépen, majd ezt követően indítsd el a programot minden további installálás nélkül.
Mobiltelefonra
- Kattints a Letöltés linkre.
- Mentsd el a ZIP fájlban lévő adatokat a számítógépre.
- Ezt követően csomagold ki a fájlt a tömörítőprogrammal.
- A rendelkezésre álló swf fájlt másold át a mobiltelefonodra. Csatlakozástól függően ez történhet kábellel vagy bluetooth-szal. Mentsd el a fájlt az alkalmazások, fájlok ismert mappájába vagy a memóriakártyára.
- A flash-használatot automatikusan felismeri a készülék, ha a mobilod támogatja a flash-alkalmazásokat. Amennyiben a programot a menüben lévő fájlkeresővel találtad meg, akkor egy egyszerű kattintással indítsd el.
Könnyedén meg tudod nézni, hogy milyen flash-használatra képes telefonokat támogat a alkalmazás. Kattints ide.
Letöltések
SD Card Manager és WPD szoftver a vízadagoló-tulajdonosoknak
Tökéletesítsd a vízivás élményét a WPD 100, WPD 200 és WPD 600 vízadagolóinkhoz való SD Card Managerrel. Állítsd be egyszerűen a számítógépen keresztül minden fontos funkciót, frissítsd a szoftvert és szabd egyedire készülék kijelzőjét az üzemszünetekre. Egy vagy egyszerre akár több vízadagolóhoz is használható.
A hivatalos Kärcher webáruház
Eredeti Kärcher termékek közvetlenül a gyártótól, teljes gyártói háttérrel.
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