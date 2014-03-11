VÍZADAGOLÓ BERENDEZÉS

A jövőbe tekintve

A jövő így is, úgy is eljön. Jobb, ha már ma aktívvá és fenntarthatóvá alakítjuk.

A Kärchernél a fenntarthatóságot már régóta vállalati célként határoztuk meg. Ez az emberért és környezetért felelős vállalati viselkedés, a gazdaságosságon, a társadalmi felelősségen és a környezetvédelmen alapszik.