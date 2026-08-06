A teraszpadlókat rendszeresen és megfelelően meg kell tisztítani, hogy megszabaduljunk az időjárás miatt keletkezett szennyeződésektől. A speciálisan fafelületekre és a WPC padlóburkolatokra tervezett görgős kefékkel a szabadban található szennyeződések különösen egyenletesen és alaposan távolíthatók el. A készletben található két görgőkefe könnyedén kivehető és visszahelyezhető, illetve kicserélhető a PCL 4 terasztisztító készletébe tartozó kefékkel.