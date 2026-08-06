Hengerkefe - fa felületekhez

A szabadban található szennyeződéseket a PCL 4 kétrészes hengerkészletének kefefejeivel teljesen és egyenletesen távolíthatja el. A fafelületek és a WPC padlóburkolatok megint úgy fognak kinézni, mint új korukban.

A teraszpadlókat rendszeresen és megfelelően meg kell tisztítani, hogy megszabaduljunk az időjárás miatt keletkezett szennyeződésektől. A speciálisan fafelületekre és a WPC padlóburkolatokra tervezett görgős kefékkel a szabadban található szennyeződések különösen egyenletesen és alaposan távolíthatók el. A készletben található két görgőkefe könnyedén kivehető és visszahelyezhető, illetve kicserélhető a PCL 4 terasztisztító készletébe tartozó kefékkel.

Jellemzők és előnyök
A fafelületek és a WPC padlóburkolatok alapos és egyenletes tisztítása a szabadban található területeken, jó területteljesítménnyel
A sörte anyagát kifejezetten a tisztítási feladatokhoz igazítottak
Optimalizált kefeprofil a fafelületek és a WPC padlóburkolatok tisztításához
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Erkély
  • Fa felületek
  • Zöld zuzmó
  • Moha