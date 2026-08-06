Az iSolar 400 vízmeghajtású tárcsakefét 700 és 1,000 l/h közti vízáramlású magasnyomású tisztítókhoz tervezték. A kefe 400 mm-es munkaszélességgel rendelkezik, és különösen alkalmas kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására. Könnyű súlyának és könnyű kezelhetőségének köszönhetően még a magasan fekvő rendszerek is kényelmesen tisztíthatók általa.