Kefe iSolar 400

iSolar 400 kefe 700-1,000 l/h vízáramláshoz. A 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására alkalmas. Tökéletes magasan fekvő rendszerek tisztításhoz is.

Az iSolar 400 vízmeghajtású tárcsakefét 700 és 1,000 l/h közti vízáramlású magasnyomású tisztítókhoz tervezték. A kefe 400 mm-es munkaszélességgel rendelkezik, és különösen alkalmas kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására. Könnyű súlyának és könnyű kezelhetőségének köszönhetően még a magasan fekvő rendszerek is kényelmesen tisztíthatók általa.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 700 / 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozómenet M 18
Átmérő (mm) 400
Csomagolási súly (kg) 2,6
Alkalmazási területek
  • Napelemek tisztításához
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