Napfényes kiáltások! Az iSolar 800 vízmeghajtású kefefej 800 mm-es munkaszélességgel megfelelő magasnyomású mosókhoz 700-1,000 l/h vízáramláshoz. Az iSolar 800 két ellentétesen forgó lemezes kefével rendelkezik, és napelemes rendszerek tisztítására használható. Az ellentétesen forgó lemezes kefék minden keresztirányú erőt kiegyensúlyoznak, ezzel biztosítva. az optimális kezelést. A kefefej csatlakozásának rugalmas szögillesztése megkönnyíti a munkát. Biztosítja a sörték lapos fekvését, ezáltal folyamatosan egyenletes tisztítási eredményt tesz lehetővé. A kefefejet kifejezetten magas területi teljesítményre tervezték - ideális nagyméretű rendszerek tisztításához, pl. tetőkön.