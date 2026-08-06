Kefe iSolar 800
iSolar 800 vízmeghajtású kefefej, 800 mm széles, 700-1,000 l/h vízáramláshoz. Két ellentétesen forgó tárcsa kefével és rugalmas szögillesztéssel. Napenergia alapú rendszerekhez.
Napfényes kiáltások! Az iSolar 800 vízmeghajtású kefefej 800 mm-es munkaszélességgel megfelelő magasnyomású mosókhoz 700-1,000 l/h vízáramláshoz. Az iSolar 800 két ellentétesen forgó lemezes kefével rendelkezik, és napelemes rendszerek tisztítására használható. Az ellentétesen forgó lemezes kefék minden keresztirányú erőt kiegyensúlyoznak, ezzel biztosítva. az optimális kezelést. A kefefej csatlakozásának rugalmas szögillesztése megkönnyíti a munkát. Biztosítja a sörték lapos fekvését, ezáltal folyamatosan egyenletes tisztítási eredményt tesz lehetővé. A kefefejet kifejezetten magas területi teljesítményre tervezték - ideális nagyméretű rendszerek tisztításához, pl. tetőkön.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 / 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozómenet
|M 18
|Átmérő (mm)
|800
|Csomagolási súly (kg)
|5,5
Kompatibilis készülékek
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
Alkalmazási területek
- Napelemek tisztításához
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