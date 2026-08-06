Kefe iSolar 800

iSolar 800 vízmeghajtású kefefej, 800 mm széles, 700-1,000 l/h vízáramláshoz. Két ellentétesen forgó tárcsa kefével és rugalmas szögillesztéssel. Napenergia alapú rendszerekhez.

Napfényes kiáltások! Az iSolar 800 vízmeghajtású kefefej 800 mm-es munkaszélességgel megfelelő magasnyomású mosókhoz 700-1,000 l/h vízáramláshoz. Az iSolar 800 két ellentétesen forgó lemezes kefével rendelkezik, és napelemes rendszerek tisztítására használható. Az ellentétesen forgó lemezes kefék minden keresztirányú erőt kiegyensúlyoznak, ezzel biztosítva. az optimális kezelést. A kefefej csatlakozásának rugalmas szögillesztése megkönnyíti a munkát. Biztosítja a sörték lapos fekvését, ezáltal folyamatosan egyenletes tisztítási eredményt tesz lehetővé. A kefefejet kifejezetten magas területi teljesítményre tervezték - ideális nagyméretű rendszerek tisztításához, pl. tetőkön.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 700 / 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozómenet M 18
Átmérő (mm) 800
Csomagolási súly (kg) 5,5
Alkalmazási területek
  • Napelemek tisztításához
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