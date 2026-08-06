PS 20 felülettiszító
A PS 20 súrolókefe ideális kiegészítője a KHB- és OC 6-18 modelleknek a kis területek és lépcsőfokok tisztításához.
A KHB- és OC 6-18 modellekhez való PS 20 súrolókefe két beépített fúvókával, valamint sörtékkel ellátott, 90 fokban elforgatható fröccsenésvédővel rendelkezik. Ez megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyek elérését.
Jellemzők és előnyök
Két beépített fúvóka
- Felületek hatékonyabb tisztítása az 1-állású szórószárral összehasonlítva.
Kompakt felépítés
- Ideális nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.
Két hosszabbítócső
- Felhasználástól függően a PS 20 súrolókefe hosszabbítókkal vagy anélkül is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|729 x 198 x 768
Alkalmazási területek
- Teraszok
- Erkély
- Lépcsők
- Utak
- Kerti/terasz/erkély bútorok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.