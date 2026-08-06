PS 20 felülettiszító

A PS 20 súrolókefe ideális kiegészítője a KHB- és OC 6-18 modelleknek a kis területek és lépcsőfokok tisztításához.

A KHB- és OC 6-18 modellekhez való PS 20 súrolókefe két beépített fúvókával, valamint sörtékkel ellátott, 90 fokban elforgatható fröccsenésvédővel rendelkezik. Ez megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyek elérését.

Jellemzők és előnyök
Két beépített fúvóka
  • Felületek hatékonyabb tisztítása az 1-állású szórószárral összehasonlítva.
Kompakt felépítés
  • Ideális nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.
Két hosszabbítócső
  • Felhasználástól függően a PS 20 súrolókefe hosszabbítókkal vagy anélkül is használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 729 x 198 x 768
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Erkély
  • Lépcsők
  • Utak
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.