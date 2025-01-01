Shop Spring Deals!

    Kärcher CarpetPro RM 767 OA detergent container with label detailing product information.

    CarpetPro Cleaner, quick-drying RM 767 OA

    Part number: 6.295-198.0

    Liquid, quick-drying deep cleaner for cleaning textile floor coverings, upholstered furniture or car seats. It eliminates unpleasant odours and improves hygiene.
    Make an enquiry