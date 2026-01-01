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    FR 30 Surface Cleaner | Kärcher

    Grey Kärcher surface cleaner with brass handle and black bristles, labelled "Professional."

    FR 30 Surface Cleaner

    Part number: 2.111-011.0

    Up to 10 times greater area coverage compared with the conventional high pressure jet.
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