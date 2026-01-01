☀️SHOP AUGUST OFFERS: UP TO 25% OFF ❱

    PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 | Kärcher

    Blue plastic barrel with a label marked "RM 33" and Kärcher branding, standing upright on a white background.

    PressurePro Smoke Resin Remover RM 33

    Part number: 6.295-561.0

    Extremely powerful liquid deep cleaner for removing stubborn stains such as oil, grease, tar, soot, smoke resin contamination as well as burnt-on sugar glazes. NTA free.
    Make an enquiry