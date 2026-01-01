Swivelling boom 360° for high-pressure tool | Kärcher

Free Shipping Over €50
Klarna available at checkout
2 Year Product Guarantee
Free Shipping Over €50
Klarna available at checkout
2 Year Product Guarantee
Part number: 4.058-106.0Swivelling boom for HP-working hose (360° turning circle). Mounted above the washing bay.
Weight (kg)
18.5
Weight incl. packaging (kg)
18.8
Dimensions (L × W × H) (mm)
1950 x 280 x 180
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com