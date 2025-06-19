Accesorios de boquillas de recambio T 350

Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Son adecuadas para su uso con las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de limpiadoras de alta presión K 2 a K 7.

Estas boquillas de recambio de gran calidad permiten realizar el cambio de boquillas en accesorios fácilmente y están indicadas para su uso en las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas K 2 a K  7. Se incluyen tres pares de boquillas para limpiadoras de alta presión de distintos tipos de potencia, así como dos agarres para sujeción.

Características y ventajas
Boquilla de recambio
  • Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
  • Alta calidad para una prolongada vida útil.
Chorro plano de alta presión
  • Limpieza y desprendimiento uniforme de la suciedad incrustada.
Limpieza potente con alta presión:
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 17 x 17 x 18
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

