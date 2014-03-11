Home & Garden

Los equipos de limpieza Home & Garden son, fundamentalmente, equipos de limpieza de menores dimensiones que los de la gama Professional. La gama Garden comprende principalmente sistemas de riego que proporcionan un alto nivel de eficacia y son respetuosos con los recursos. De este modo, Kärcher ofrece con sus productos la solución adecuada para cada problema de limpieza. El equipo más conocido es, seguramente, la limpiadora de alta presión de Kärcher. No obstante, la empresa también ofrece otros muchos equipos de limpieza en la gama Home & Garden, como la limpiadora de vapor o la limpiadora de cristales.

K5 Premium Home
Kärcher Hidrolimpiadoras

Hidrolimpiadoras

Kärcher Bombas de jardin

Bombas de jardin

Kärcher Barredoras

Barredoras

Kärcher Aspiradora

Aspiradora

Kärcher Aspiradores multifuncionales

Aspiradores multifuncionales

Home & Garden Zubehör
Home & Garden Reinigungsmittel
Map Panama (S)

Búsqueda de vendedores

Encuentre de forma rápida y cómoda los vendedores más cercanos.

Fragen und Antworten zu Produkten

FAQ – Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas sobre nuestros productos.

Anwendungstips

Consejos de utilización

Aquí encontrará consejos y ejemplos de todo tipo que facilitarán el manejo de los equipos de limpieza de Kärcher.

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA