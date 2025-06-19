Sistemas para la limpieza de vehículos

Sistemas para la limpieza de vehículos Nuestras soluciones de sistema altamente eficientes para la limpieza rentable de interiores y exteriores de automóviles y vehículos industriales ofrecen los mejores resultados de limpieza de manera fiable y asegurando un gran rendimiento. La gama de productos incluye, además de puentes de lavado, instalaciones de lavado para vehículos industriales y en autoservicio, aspiradores en autoservicio y equipos para zonas de servicio, sistemas de arranque, soluciones digitales, instalaciones de reciclaje de agua y detergentes. Así, podrá obtener un lavado de vehículos totalmente a la medida de sus necesidades.

Kärcher Estaciones de lavado para vehículos industriales

Estaciones de lavado para vehículos industriales

En la limpieza de vehículos industriales son necesarias instalaciones que estén a la altura de cualquier reto, ya se trate de automóviles, autobuses o vehículos municipales. Con nuestras estaciones de lavado para vehículos industriales, cada día redescubrirá la eficiencia profesional.

Kärcher Sistemas para la limpieza de vehículos
Información General
