Sistemas para la limpieza de vehículos Nuestras soluciones de sistema altamente eficientes para la limpieza rentable de interiores y exteriores de automóviles y vehículos industriales ofrecen los mejores resultados de limpieza de manera fiable y asegurando un gran rendimiento. La gama de productos incluye, además de puentes de lavado, instalaciones de lavado para vehículos industriales y en autoservicio, aspiradores en autoservicio y equipos para zonas de servicio, sistemas de arranque, soluciones digitales, instalaciones de reciclaje de agua y detergentes. Así, podrá obtener un lavado de vehículos totalmente a la medida de sus necesidades.