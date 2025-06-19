Aspiradora para Húmedo y Seco

Aspiradora para taller o aspiradora para coche, suciedad húmeda o seca, gruesa o fina, ¡no importa! Kärcher tiene distintas formas de aplicación, tanto para el exterior como para el interior. Se destacan de la demas por poseer una potencia de succión superior, ahorro energético y un diseño robusto. Los dispositivos multifuncionales tienen muchas aplicaciones y un conjunto completo de accesorios, lo que los convierte en los solucionadores de problemas milagrosos para la casa, el jardín y el estacionamiento.

 

 

TRAE DE VUELTA EL WOW!!! SIN IMPORTAR QUE PASE

Húmedo o seco, no importa: la potente gama WD aspira cualquier tipo de suciedad. Descubra las aspiradoras de Kärcher que pueden hacerlo todo. Su alta potencia de succión y la eliminación rápida y sin residuos de la suciedad en todas las superficies del piso devolverán el WOW dentro y alrededor de su hogar. Ya sea para suciedad húmeda o suciedad seca, la WD con sus diversos accesorios es un aliado confiable.

Diversas Posibilidades de Uso

La multifuncionalidad está adaptada en el ADN de nuestras aspiradoras en húmedo y en seco. Estas potentes aspiradoras hacen la limpieza, en el sótano, en el estacionamiento, su taller de pasatiempos, la terraza o el jardín. Para trabajos de remodelación, aspirar el coche, deshacerse de fragmentos o agua derramada. No importa si la suciedad está seca, húmeda, gruesa o fina: estos potentes equipos incluso tratan de forma fiable con grandes cantidades de agua.

Rendimiento de limpieza y potencia de succión superiores

Donde las aspiradoras domésticas convencionales no pueden llegar, las aspiradoras húmedo y seco de Kärcher, realmente se ponen en marcha. Con una potente succión combinada con un ahorro energético, las aspiradoras en húmedo y seco proporcionan una recogida de suciedad ideal gracias a los dispositivos y accesorios perfectamente combinados, logrando resultados de limpieza rápidos y completos. El uso de la herramienta de succión al aserrar, lijar y mucho más reduce la exposición al polvo y la suciedad, manteniendo limpio su espacio de trabajo.

Incluso con mayor conveniencia

Conveniencia del siguiente nivel: el diseño compacto ocupa poco espacio para almacenar. Permite guardar la manguera y los accesorios directamente en la aspiradora. Los diseños de filtro innovadores hacen que las aspiradoras en seco y húmedo sean cómodas de usar, sin ningún contacto con la suciedad. Además, su larga vida útil gracias a un alto nivel de calidad y robustez distingue a las aspiradoras en húmedo y en seco.

Características

Aplicaciones

Las robustas aspiradoras multifuncionales de Kärcher no se detienen. Eliminan la suciedad húmeda con la misma eficacia que la suciedad seca, e incluso grandes cantidades de líquido no es un problema.

limpieza de autos

Limpia tu carro a fondo con una aspiradora húmedo y en seco de Kärcher. Su amplia gama de accesorios te permite limpiar entre asientos y lugares de difícil acceso.

Remodelación

Las aspiradoras húmedo y seco de Kärcher también pueden aspirar escombros gruesos. El innovador sistema de filtrado y la alta potencia de aspiración constante simplifican el proceso de limpieza y permiten trabajar con un bajo consumo de energía. Incluso los escombros mojados o húmedos no representan un problema.

Taller

Conveniente eliminación de polvo para carpintería y trabajo en el taller. En los modelos con un tomacorriente incorporado, los dispositivos eléctricos se pueden enchufar directamente puedes aspirar las virutas de madera automáticamente tan pronto como comience a serrar.

Líquidos y restos de Fragmentos

¡Su nombre habla por sí mismo! Con nuestras aspiradoras para húmedo y seco, Puedes aspirar vidrios de botellas rotas, los pequeños charcos o la suciedad húmeda sin ningún problema, gracias a la alta potencia de succión, al robusto recipiente y a la opción de aspirar sin bolsa de filtro.

Agua o líquidos derramados

Los charcos grandes tienen una variedad de causas, pero en cada caso se pueden eliminar a fondo con una aspiradora multifuncional de Kärcher. El recipiente grande garantiza que puedas aspirar durante largos períodos, así como recoger grandes acumulaciones de agua de forma rápida y sin esfuerzo.

Jardín

Una aspiradora húmedo y seco es de gran ayuda, incluso en el jardín. Aspire fácilmente ramitas pequeñas, grava, hojas o sáquelas con la función de soplador.

Zona exterior

Los patios, los estacionamientos, las entradas de las casas y las escaleras vuelven a estar limpios en poco tiempo con las aspiradoras multifuncionales en húmeda y seco.

Interiores

Las WD se pueden usar como aspiradoras normales para aspirar en espacios habitables y ofrecen los mejores resultados de limpieza gracias a accesorios especiales, como la boquilla para alfombras.

Nomenclatura

FAQs

¿Cómo funciona la limpieza del filtro de la aspiradora húmedo y seco de Kärcher?

¿Cómo se reemplaza un filtro de cartucho? (WD 2 – WD 3)?

¿Cómo se reemplaza un filtro plisado plano? (WD 4 – WD 6)?

¿Cómo se coloca una bolsa de filtro en las aspiradoras húmedo y seco de Kärcher? (WD 2 – WD 6)?

¿Cómo se guarda la manguera en la aspiradora húmedo y seco de Kärcher? (WD 3 – WD 6)?

Gracias a la función de limpieza de filtro integrada, los filtros sucios en todos los dispositivos de primera clase en la gama WD 5 - WD 6 se pueden limpiar de forma rápida y eficiente presionando el botón de limpieza de filtro. Esto significa que puede trabajar con una alta potencia de succión constante incluso para tareas de limpieza difíciles.

Suciedad seca, húmeda, gruesa o fina, ¡no importa! Las boquillas para suelos, desarrolladas internamente, garantizan una recogida perfecta de la suciedad, impresionan por su comportamiento de deslizamiento óptimo y se pueden adaptar rápida y fácilmente a la suciedad húmeda o seca. Con la boquilla para suelos conmutable, el cambio se realiza cómodamente con el interruptor de pie. Las boquillas especiales para suelos garantizan una limpieza completa.

Limpieza con aspiradora en seco

Para dispositivos con filtro de espuma (WD 2), siempre recomendamos usar adicionalmente una bolsa de filtro.

Para dispositivos con filtros de cartucho o plisados planos (WD 3 – WD 6), se debe usar una bolsa de filtro al aspirar polvo fino. Para otras aplicaciones, aspirar sin bolsa de filtro no supone ningún problema.

 

Limpieza por aspiración en húmedo

Al aspirar líquidos y suciedad húmeda, recomendamos aspirar sin bolsa de filtro. Los filtros de espuma, los filtros de cartucho y los filtros plegados planos no se dañan con la limpieza por aspiración en húmedo.

Si es necesario, limpie el filtro de espuma y el filtro de cartucho con agua corriente. No lo frote ni lo cepille. Permita que los medios filtrantes se sequen por completo antes de volver a usarlos.

Las aspiradoras húmedo y seco de Kärcher no son adecuadas para aspirar cenizas. Las cenizas frías se pueden aspirar con un preseparador de cenizas o con un aspirador de cenizas de Kärcher.

Los diferentes modelos de Kärcher tienen diferentes capacidades de llenado, por lo que la capacidad máxima de llenado depende del modelo de dispositivo. Si se ha alcanzado el volumen de llenado máximo, un flotador cierra la abertura de vacío, lo que detiene la aspiración. El dispositivo no se apaga automáticamente, sino que funciona a mayor velocidad. Apague el dispositivo inmediatamente y vacíe el recipiente.

Los detalles de la potencia mínima y máxima de la toma de corriente se pueden encontrar en la toma de corriente del dispositivo.

Accesorios para aspiradores húmedo y seco: más prácticos, más completos

Los accesorios se han desarrollado especialmente para las aspiradoras multifuncionales de Kärcher. Junto con los dispositivos, desencadenan una eficiencia de limpieza muy impresionante y amplían la gama de aplicaciones.

 

