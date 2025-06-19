Aspiradora para Húmedo y Seco
Aspiradora para taller o aspiradora para coche, suciedad húmeda o seca, gruesa o fina, ¡no importa! Kärcher tiene distintas formas de aplicación, tanto para el exterior como para el interior. Se destacan de la demas por poseer una potencia de succión superior, ahorro energético y un diseño robusto. Los dispositivos multifuncionales tienen muchas aplicaciones y un conjunto completo de accesorios, lo que los convierte en los solucionadores de problemas milagrosos para la casa, el jardín y el estacionamiento.
TRAE DE VUELTA EL WOW!!! SIN IMPORTAR QUE PASE
Húmedo o seco, no importa: la potente gama WD aspira cualquier tipo de suciedad. Descubra las aspiradoras de Kärcher que pueden hacerlo todo. Su alta potencia de succión y la eliminación rápida y sin residuos de la suciedad en todas las superficies del piso devolverán el WOW dentro y alrededor de su hogar. Ya sea para suciedad húmeda o suciedad seca, la WD con sus diversos accesorios es un aliado confiable.
Diversas Posibilidades de Uso
La multifuncionalidad está adaptada en el ADN de nuestras aspiradoras en húmedo y en seco. Estas potentes aspiradoras hacen la limpieza, en el sótano, en el estacionamiento, su taller de pasatiempos, la terraza o el jardín. Para trabajos de remodelación, aspirar el coche, deshacerse de fragmentos o agua derramada. No importa si la suciedad está seca, húmeda, gruesa o fina: estos potentes equipos incluso tratan de forma fiable con grandes cantidades de agua.
Rendimiento de limpieza y potencia de succión superiores
Donde las aspiradoras domésticas convencionales no pueden llegar, las aspiradoras húmedo y seco de Kärcher, realmente se ponen en marcha. Con una potente succión combinada con un ahorro energético, las aspiradoras en húmedo y seco proporcionan una recogida de suciedad ideal gracias a los dispositivos y accesorios perfectamente combinados, logrando resultados de limpieza rápidos y completos. El uso de la herramienta de succión al aserrar, lijar y mucho más reduce la exposición al polvo y la suciedad, manteniendo limpio su espacio de trabajo.
Incluso con mayor conveniencia
Conveniencia del siguiente nivel: el diseño compacto ocupa poco espacio para almacenar. Permite guardar la manguera y los accesorios directamente en la aspiradora. Los diseños de filtro innovadores hacen que las aspiradoras en seco y húmedo sean cómodas de usar, sin ningún contacto con la suciedad. Además, su larga vida útil gracias a un alto nivel de calidad y robustez distingue a las aspiradoras en húmedo y en seco.
Características
Aplicaciones
Las robustas aspiradoras multifuncionales de Kärcher no se detienen. Eliminan la suciedad húmeda con la misma eficacia que la suciedad seca, e incluso grandes cantidades de líquido no es un problema.
limpieza de autos
Limpia tu carro a fondo con una aspiradora húmedo y en seco de Kärcher. Su amplia gama de accesorios te permite limpiar entre asientos y lugares de difícil acceso.
Remodelación
Las aspiradoras húmedo y seco de Kärcher también pueden aspirar escombros gruesos. El innovador sistema de filtrado y la alta potencia de aspiración constante simplifican el proceso de limpieza y permiten trabajar con un bajo consumo de energía. Incluso los escombros mojados o húmedos no representan un problema.
Taller
Conveniente eliminación de polvo para carpintería y trabajo en el taller. En los modelos con un tomacorriente incorporado, los dispositivos eléctricos se pueden enchufar directamente puedes aspirar las virutas de madera automáticamente tan pronto como comience a serrar.
Líquidos y restos de Fragmentos
¡Su nombre habla por sí mismo! Con nuestras aspiradoras para húmedo y seco, Puedes aspirar vidrios de botellas rotas, los pequeños charcos o la suciedad húmeda sin ningún problema, gracias a la alta potencia de succión, al robusto recipiente y a la opción de aspirar sin bolsa de filtro.
Agua o líquidos derramados
Los charcos grandes tienen una variedad de causas, pero en cada caso se pueden eliminar a fondo con una aspiradora multifuncional de Kärcher. El recipiente grande garantiza que puedas aspirar durante largos períodos, así como recoger grandes acumulaciones de agua de forma rápida y sin esfuerzo.
Jardín
Una aspiradora húmedo y seco es de gran ayuda, incluso en el jardín. Aspire fácilmente ramitas pequeñas, grava, hojas o sáquelas con la función de soplador.
Zona exterior
Los patios, los estacionamientos, las entradas de las casas y las escaleras vuelven a estar limpios en poco tiempo con las aspiradoras multifuncionales en húmeda y seco.
Interiores
Las WD se pueden usar como aspiradoras normales para aspirar en espacios habitables y ofrecen los mejores resultados de limpieza gracias a accesorios especiales, como la boquilla para alfombras.
Nomenclatura
Accesorios para aspiradores húmedo y seco: más prácticos, más completos
Los accesorios se han desarrollado especialmente para las aspiradoras multifuncionales de Kärcher. Junto con los dispositivos, desencadenan una eficiencia de limpieza muy impresionante y amplían la gama de aplicaciones.